Virgin Galactic зупинила випробування свого корабля через технічні проблеми

Virgin Galactic зупинила випробування свого корабля через технічні проблеми

Укрінформ
Космічна компанія Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона зупинила випробування свого суборбітального корабля VSS Unity через проблеми із двигуном.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у повідомленні на сторінці компанії у мережі Твіттер

“Оновлення стосовно польоту: Послідовність запалювання ракетного двигуна не завершилася. Транспорт й команда — у чудовій формі. У Космопорті Америка ми маємо кілька готових до використання моторів. Ми перевіримо літальний апарат й незабаром повернемося до польотів”, - заявили у компанії. 

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Нагадаємо: Virgin Glactic останні кілька років анонсує запуски космічних туристів на орбіту Землі. Компанія розраховує, що засновник компанії сер Річард Бренсон полетить на борту літака VSS Unity в першому кварталі 2021 року.

Варто зауважити, що космоплан VSS Unity вже виконав щонайменше два тестові суборбітальні польоти з командою пілотів і інженерів на борту у грудні 2018-го і лютому 2019-го.

Тоді Unity піднявся на висоту у 89,9 кілометра над рівнем моря. Максимальна швидкість, яку розвинув літальний апарат, становила понад 3700 кілометрів на годину, що втричі перевищує швидкість звуку.

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У Virgin Galactic планували запустити літак з першим космічним туристом у 2018-му, але плани компанії вже довелося перенести як мінімум на 3 роки.

Нагадаємо, що перший успішний туристичний політ у космос відбувся навесні 2001-го, тоді американський бізнесмен Денніс Тіто заплатив 20 мільйонів доларів за 8 днів у складі екіпажу Союз ТМ-32 і відвідування Міжнародної космічної станції (МКС).

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Після цього МКС відвідало ще 6 людей. Бізнесмени платили від 20 до 40 мільйонів доларів за космічну подорож, причому мільярдер Чарльз Сімоні зробив це двічі — у 2007 і 2009 роках.

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