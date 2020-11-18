Virgin Galactic відклала тестовий запуск свого корабля через карантин

Virgin Galactic відклала тестовий запуск свого корабля через карантин

Укрінформ
Космічна компанія Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона перенесла тестовий запуск суборбітального корабля VSS Unity через обмеження щодо коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.

Спочатку планувалося, що запуск відбудеться у проміжок часу з 19 до 23 листопада, проте через обмеження щодо коронавірусу компанія вирішила відтермінувати запуск VSS Unity.

Virgin Galactic згодом повідомить дату вже третього тестового польоту.

Зазначається, що суборбітальний корабель вже двічі був у космосі під час попередніх тестових польотів, які були запущені з космодрому у Каліфорнії, у грудні 2018 року й лютому 2019 року.

Однак, третій запуск повинен відбутися на космодромі у Нью-Мексико.

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Як повідомлялося, Virgin Orbit - компанія в рамках групи Virgin, заснованої британським мільярдером Річардом Бренсоном, яка планує надавати послуги запуску малих супутників.

Компанія була створена у 2017 році для розробки ракети-носія LauncherOne, яка має запускатися з літака-носія Cosmic Girl, що раніше був проєктом Virgin Galactic.

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