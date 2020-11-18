Virgin Galactic відклала тестовий запуск свого корабля через карантин

Космічна компанія Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона перенесла тестовий запуск суборбітального корабля VSS Unity через обмеження щодо коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.

Спочатку планувалося, що запуск відбудеться у проміжок часу з 19 до 23 листопада, проте через обмеження щодо коронавірусу компанія вирішила відтермінувати запуск VSS Unity.

Virgin Galactic згодом повідомить дату вже третього тестового польоту.

Зазначається, що суборбітальний корабель вже двічі був у космосі під час попередніх тестових польотів, які були запущені з космодрому у Каліфорнії, у грудні 2018 року й лютому 2019 року.

Однак, третій запуск повинен відбутися на космодромі у Нью-Мексико.

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Як повідомлялося, Virgin Orbit - компанія в рамках групи Virgin, заснованої британським мільярдером Річардом Бренсоном, яка планує надавати послуги запуску малих супутників.

Компанія була створена у 2017 році для розробки ракети-носія LauncherOne, яка має запускатися з літака-носія Cosmic Girl, що раніше був проєктом Virgin Galactic.