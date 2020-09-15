Virgin Galactic готує політ в космос з людьми на борту

Наступний суборбітальний політ корабля VSS Unity компанії Virgin Galactic може відбутися 22 жовтня 2020-го.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.com.

Компанія британського мільярдера Річарда Бренсона Virgin Glactic останні кілька років анонсує запуски космічних туристів на орбіту Землі.

За попередньою інформацією, новий тестовий суборбітальний запуск відбудеться 22 жовтня 2020 року, під час якого на борту будуть тільки 2 пілоти Virgin Galactic. Virgin Galactic розраховує, що засновник компанії сер Річард Бренсон полетить на борту літака VSS Unity в першому кварталі 2021 року.

Варто зауважити, що раніше космоплан VSS Unity зробив два тестові суборбітальні польоти з командою пілотів і інженерів на борту у грудні 2018-го і лютому 2019-го.

Тоді Unity піднявся на висоту у 89,9 кілометра над рівнем моря. Максимальна швидкість, яку розвинув літальний апарат, становила понад 3700 кілометрів на годину, що втричі перевищує швидкість звуку.

У Virgin Galactic планували запустити літак з першим космічним туристом у 2018-му, але плани компанії вже довелося перенести як мінімум на 3 роки.

Нагадаємо, що перший успішний туристичний політ у космос відбувся навесні 2001-го, тоді американський бізнесмен Денніс Тіто заплатив 20 мільйонів доларів за 8 днів у складі екіпажу Союз ТМ-32 і відвідування Міжнародної космічної станції (МКС).

Після цього МКС відвідало ще 6 людей. Бізнесмени платили від 20 до 40 мільйонів доларів за космічну подорож, причому мільярдер Чарльз Сімоні зробив це двічі - у 2007 і 2009 роках.

Фото: Virgin Galactic