З Лондона до Нью-Йорка за дві години: Virgin Galactic представила концепт літака

Компанія Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона представила дизайн концепту літака, який може набирати швидкість до 3 700 км за годину.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Sky News.

У компанії стверджують, що, завдяки швидкості утричі більшій за швидкість звуку, літак зможе подолати маршрут з Лондона до Сіднея всього за п’ять годин або з Лондона до Нью-Йорка – за менш ніж дві.

Virgin Galactic також заявляє, що надшвидке повітряне судно може здійснювати польоти на висоті 18 300 метрів.

Зазначається, що сам літак розрахований на перевезення від дев’яти до 19 пасажирів.

Наразі компанія Бренсона підписала меморандум про розуміння з Rolls-Royce для подальшої співпраці щодо дизайну та виготовлення двигуна для літака.

фото: Virgin Galactic