З Лондона до Нью-Йорка за дві години: Virgin Galactic представила концепт літака

З Лондона до Нью-Йорка за дві години: Virgin Galactic представила концепт літака

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Укрінформ
Компанія Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона представила дизайн концепту літака, який може набирати швидкість до 3 700 км за годину.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Sky News.

У компанії стверджують, що, завдяки швидкості утричі більшій за швидкість звуку, літак зможе подолати маршрут з Лондона до Сіднея всього за п’ять годин або з Лондона до Нью-Йорка – за менш ніж дві.

Virgin Galactic також заявляє, що надшвидке повітряне судно може здійснювати польоти на висоті 18 300 метрів.

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Зазначається, що сам літак розрахований на перевезення від дев’яти до 19 пасажирів.

Наразі компанія Бренсона підписала меморандум про розуміння з Rolls-Royce для подальшої співпраці щодо дизайну та виготовлення двигуна для літака.

фото: Virgin Galactic

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