Virgin Galactic показала інтер'єр кабіни туристичного космоплану

Космічна компанія Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона показала інтер'єр кабіни космоплану класу SpaceShipTwo, який у майбутньому відправлятиме туристів у космос.

Про це повідомляє портал Futurism.

«Virgin Galactic показала інтер'єр кабіни космоплану SpaceShipTwo, який незабаром повинен відправляти заможних людей у космос», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, кабіна розроблена таки чином, аби пасажирам нічого не заважало дивитися у вікна. Всього усередині збудовано понад десяток круглих вікон та встановлені у два ряди декілька крісел, як у професійних гонщиків. Загалом у кабіні вмонтовані 16 камер, які будуть моніторити й зберігати всі емоції членів екіпажу під час польоту.

Зазначається, що торік у компанії Virgin Galactic заявили, що з 2023 року відправлятимуть у космос туристичний космоплан кожні 32 години. Вартість одного квитка коштуватиме близько 250 тисяч доларів.

Як відомо, Virgin Orbit - компанія в рамках групи Virgin, заснованої британським мільярдером Річардом Бренсоном, яка планує надавати послуги запуску малих супутників.

Компанія була створена в 2017 році для розробки ракети-носія LauncherOne, яка має запускатися з літака-носія Cosmic Girl, що раніше був проєктом Virgin Galactic.

Фото: Virgin Galactic