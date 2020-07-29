Virgin Galactic показала інтер'єр кабіни туристичного космоплану

Virgin Galactic показала інтер'єр кабіни туристичного космоплану

Фото
Укрінформ
Космічна компанія Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона показала інтер'єр кабіни космоплану класу SpaceShipTwo, який у майбутньому відправлятиме туристів у космос.

Про це повідомляє портал Futurism.

«Virgin Galactic показала інтер'єр кабіни космоплану SpaceShipTwo, який незабаром повинен відправляти заможних людей у космос», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, кабіна розроблена таки чином, аби пасажирам нічого не заважало дивитися у вікна. Всього усередині збудовано понад десяток круглих вікон та встановлені у два ряди декілька крісел, як у професійних гонщиків. Загалом у кабіні вмонтовані 16 камер, які будуть моніторити й зберігати всі емоції членів екіпажу під час польоту.

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Зазначається, що торік у компанії Virgin Galactic заявили, що з 2023 року відправлятимуть у космос туристичний космоплан кожні 32 години. Вартість одного квитка коштуватиме близько 250 тисяч доларів.

Як відомо, Virgin Orbit - компанія в рамках групи Virgin, заснованої британським мільярдером Річардом Бренсоном, яка планує надавати послуги запуску малих супутників.

Компанія була створена в 2017 році для розробки ракети-носія LauncherOne, яка має запускатися з літака-носія Cosmic Girl, що раніше був проєктом Virgin Galactic.

Фото: Virgin Galactic

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