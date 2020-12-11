SpaceX скасувала запуск супутника за пів хвилини до старту

У SpaceX скасували запуск ракети Falcon 9, що планувався в п'ятницю для виведення на геостаціонарну орбіту американського супутника радіомовлення Sirius SXM-7: відповідне рішення було прийнято за пів хвилини до старту.

Як передає Укрінформ, про це SpaceX повідомила на своїй сторінці у Твіттері.

«Відмовилися від спроби сьогоднішнього запуску, щоби здійснити додаткові перевірки наземної системи; команди закінчать роботу не раніше неділі, 13 грудня, перед наступною спробою запуску SXM-7», - йдеться в повідомленні.

Причини скасування запуску не називаються.

Читайте також: Ілон Маск пояснив причину вибуху Starship

Запуск планувалося здійснити о 12:55 за часом Східного узбережжя США (о 20:55 за київським часом) з 40-го стартового комплексу авіабази США на мисі Канаверал в штаті Флорида.

Читайте також: SpaceX перенесла випробування прототипу корабля для польоту на Марс

Як відомо, завданням супутника SXM-7 нью-йоркської компанії Sirius XM Holdings Inc., маса якого сягає 7 тонн, є надання послуг супутникового радіомовлення в Північній Америці в S-діапазоні (на дециметрових і сантиметрових хвилях). Його термін служби розрахований на 15 років. Він доповнить групу супутників Sirius XM, формування якої почалося в 2008 році. Наразі вона складається з 5 апаратів на геостаціонарній орбіті заввишки близько 35,8 тис. км.