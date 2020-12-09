Твітер назвав найпопулярніші теги 2020 року

Соціальна мережа Твітер опублікувала найпопулярніші теми 2020 року. Серед них - COVID-19, BlackLivesMatter та StayHome.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у блозі компанії.

Найбільш популярним хештегом року, що минає, став #COVID19, його опублікували майже 400 мільйонів разів. Другим за популярність хештегом став #BlackLivesMatter, третім - #StayHome.

Найпопулярнішим твітом року стало оголошення про несподівану смерть американського актора, зірки «Чорної пантери» Чедвіка Боузмана, опубліковане його родиною у Твітері.

Це був найпопулярніший твіт в історії соціальної мережі, що зібрав рекордні 7,6 млн реакцій і 2,4 млн ретвітів.

Найбільш обговорюваними людьми року стали чинний президент США Дональд Трамп, обраний президент США Джо Байден, афроамериканець Джордж Флойд, який загинув від рук поліції, баскетболіст Кобі Брайант, який загинув в авіакатастрофі, 44-й президент США Барак Обама, відомий корейський хіп-хоп гурт BTS, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, репер Каньє Вест, мільярдер та гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск, а також обраний віцепрезидент США Камала Гарріс.

Загалом за 2020 рік опубліковано понад 700 мільйонів твітів про вибори по всьому світу.

Також соцмережа представила перелік найпопулярніших емодзі року та найбільш обговорювані теми зі світу спорту та телевізійних шоу.