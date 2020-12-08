Google назвав «коронавірус» найпопулярнішим запитом в Україні

Найпопулярнішим пошуковим запитом 2020 року в українському Google став "коронавірус", до першої десятки топзапитів увійшли також: "коронавірус рекомендації", "симптоми коронавірусу" і "карантин в Україні".

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі компанії Google-Україна.

"Традиційно в кінці року ми представляємо підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів Google. Проаналізувавши безліч пошукових запитів, ми дізналися, які з них стали найбільш швидко зростаючими за рік, що найчастіше шукали українці і які питання задавали Google в 2020 році", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в 2020 році зросла кількість запитів на тему дистанційного навчання – серед найпопулярніших запитів року сервіс Google Classroom, освітній проєкт "На урок" і сервіс для відеоконференцій Zoom. Також українці цікавилися виборами в США, телевізійним шоу "Холостячка" і святами 2020 року.

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про Олексія Навального, Джо Байдена і Олександра Лукашенка. Серед людей, які померли у 2020 році, найбільше запитів було про актора Бориса Клюєва, баскетболіста Кобі Брайанта і письменника-сатирика Михайла Жванецького.

В категорії "Фільми" в 2020 році українці найчастіше шукали в Google фільм 2011 року Стівена Содерберга "Зараза". Більшу частину місць в першій десятці зайняли продовження популярних фільмів: "Чаклунка: Повелителька темряви", "Після сварки", анімація "Крижане серце 2", українська комедія "Скажене весілля 2". Також українців цікавила оскароносна корейська драма "Паразити".

Лідером в категорії телевізійних шоу стало романтичне реаліті-шоу "Холостячка". Серед серіалів українці найчастіше шукали іспанську кримінальну драму "Паперовий будинок", український серіал "Спіймати Кайдаша" і фентезі "Відьмак".

"Покупкою року" в Україні стали медичні маски, крім того українці цікавилися, де купити пульсоксиметр, респіратор і антисептик, а також iPhone 12 і картину за номерами.

У категорії "Книги" перше місце зайняв роман XIX століття американської письменниці Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки". До першої десятки також потрапили класичний роман Джейн Остін "Гордість і упередження", фентезі "Відьмак" Анджея Сапковського, антиутопія Джорджа Оруелла "1984" і один з найвідоміших романів Стівена Кінга "Воно".

У 2020 році користувачі ставили багато запитань, пов'язаних з коронавірусом: що таке пандемія, коронавірус, локдаун, карантин вихідного дня; як пошити маску, як зробити антисептик для рук, як лікувати коронавірус і як повернути нюх. Крім того, намагалися з'ясувати, що означає молодіжний сленг: що таке "ауф", "краш" і "крінж". Крім цього, українців хвилювало, як вийти заміж, чому горить Австралія і як зробити все добре.