Google представив топ пісень, які користувачі шукали наспівуванням
Про це передає Укрінформ із посиланням на Billboard.
Загалом сайт опублікував перелік зі 100 таких пісень. Ось як виглядають найкращі 5 композицій з нього:
- Lil Nas - Old Town Road;
- Rick Astley - Never Gonna Give You Up;
- Tonce and I - Dance Monkey;
- Gabby Barret - I Hope;
- Imgaine Dragons - Beliver.
Як раніше повідомляло агентство, у Google тепер можна шукати пісню, наспівавши мелодію.
У додатку пошукової системи Google з’явилася нова функція, яка допомагатиме користувачам відшукати пісню, не знаючи її назви. Користувачам буде достатньо відкрити додаток і запитати у Google "Що це за пісня?".
Потім користувачі зможуть наспівати або насвистати уривок пісні, і, додаток автоматично представить декілька варіантів пісень з найбільшим відсотком схожості до «виконуваної композиції».
У компанії зазначають, що додатку «допомагає» вже натренована система на основі штучного інтелекту.