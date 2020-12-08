Google представив топ пісень, які користувачі шукали наспівуванням

Google представив топ пісень, які користувачі шукали наспівуванням

Укрінформ
Представлено 100 пісень, які користувачі цього року шукали найчастіше за допомогою голосового асистента від Google, наспівуючи мелодію з них.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Billboard.

Загалом сайт опублікував перелік зі 100 таких пісень. Ось як виглядають найкращі 5 композицій з нього:

  • Lil Nas - Old Town Road;
  • Rick Astley - Never Gonna Give You Up;
  • Tonce and I - Dance Monkey;
  • Gabby Barret - I Hope;
  • Imgaine Dragons - Beliver.
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Як раніше повідомляло агентство, у Google тепер можна шукати пісню, наспівавши мелодію.

У додатку пошукової системи Google з’явилася нова функція, яка допомагатиме користувачам відшукати пісню, не знаючи її назви. Користувачам буде достатньо відкрити додаток і запитати у Google "Що це за пісня?". 

Потім користувачі зможуть наспівати або насвистати уривок пісні, і, додаток автоматично представить декілька варіантів пісень з найбільшим відсотком схожості до «виконуваної композиції».

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У компанії зазначають, що додатку «допомагає» вже натренована система на основі штучного інтелекту.

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