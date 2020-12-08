Google представив топ пісень, які користувачі шукали наспівуванням

Представлено 100 пісень, які користувачі цього року шукали найчастіше за допомогою голосового асистента від Google, наспівуючи мелодію з них.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Billboard.

Загалом сайт опублікував перелік зі 100 таких пісень. Ось як виглядають найкращі 5 композицій з нього:

Lil Nas - Old Town Road;

Rick Astley - Never Gonna Give You Up;

Tonce and I - Dance Monkey;

Gabby Barret - I Hope;

Imgaine Dragons - Beliver.

Як раніше повідомляло агентство, у Google тепер можна шукати пісню, наспівавши мелодію.

У додатку пошукової системи Google з’явилася нова функція, яка допомагатиме користувачам відшукати пісню, не знаючи її назви. Користувачам буде достатньо відкрити додаток і запитати у Google "Що це за пісня?".

Потім користувачі зможуть наспівати або насвистати уривок пісні, і, додаток автоматично представить декілька варіантів пісень з найбільшим відсотком схожості до «виконуваної композиції».

У компанії зазначають, що додатку «допомагає» вже натренована система на основі штучного інтелекту.