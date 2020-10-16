У Google тепер можна шукати пісню, наспівавши мелодію

У Google тепер можна шукати пісню, наспівавши мелодію

Укрінформ
У додатку пошукової системи Google з’явилася нова функція, яка допомагатиме користувачам відшукати пісню, не знаючи її назви.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал GSM Arena.

Відтак, користувачам, які хочуть знайти пісню, назву якої вони не знають або забули, буде достатньо відкрити додаток і запитати у Google «Що це за пісня?».

Потім користувачі зможуть наспівати або насвистати уривок пісні, і, додаток автоматично представить декілька варіантів пісень з найбільшим відсотком схожості до «виконуваної композиції».

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У компанії зазначають, що додатку «допомагає» вже натренована система на основі штучного інтелекту.

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Нині функція доступна на операційних системах iOS та Android.

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