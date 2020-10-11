В YouTube можуть додати функцію інтернет-магазину

Компанія Google хоче створити у YouTube функцію інтернет-магазину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Наразі компанія тестує нову інтеграцію з Shopify Inc. для продажу товарів через відеосервіс.

Як зазначається, YouTube нещодавно почав просити творців контенту використовувати програмне забезпечення YouTube для маркування та відстеження продуктів, показаних у їхніх кліпах. Потім ці дані будуть пов'язані з аналітичними та торговими інструментами Google.

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"Мета полягає в тому, щоб перетворити YouTube на великий каталог товарів, які глядачі можуть переглядати, натискати на них та купувати напряму. Компанія також тестує нову інтеграцію з Shopify Inc. для продажу товарів через YouTube", - йдеться у повідомленні.

Представник YouTube повідомив, що компанія тестує ці функції з обмеженою кількістю відеоканалів. При цьому творці контенту матимуть контроль над продуктами, які будуть відображатися.