Штучний інтелект встановлюватиме вікові обмеження на YouTube
Про це повідомляє Engadget, передає Укрінформ.
У рамках цієї ініціативи YouTube планує ускладнити процес обходження вікових обмежень дітьми. Якщо дитина намагатиметься переглянути відео з обмеженим доступом через посилання на іншому вебсайті, Google перенаправить її на YouTube, де їй необхідно буде увійти в акаунт, щоб підтвердити, що їй понад 18 років.
«Це допоможе пересвідчитися, що, незалежно від місця, де знайдено відео, його зможе переглянути тільки повнолітня аудиторія», — зазначили у компанії.
Google заявила, що люди, на відео яких алгоритм встановлює вікове обмеження, зможуть оскаржити це рішення. Додаткова автоматизація не матиме значного впливу на дохід творців відео.
Як повідомляє Engadget, рішення Google ускладнити процес обходження вікових обмежень пов’язане з прагненням зробити YouTube сервісом, який вселяє довіру батькам та дітям. Таке бажання виникло після суперечок минулого року. У 2019 компанія заплатила 170 мільйонів доларів для врегулювання звинувачень у незаконному зборі даних дітей, які використовували стрімінговий сервіс для перегляду відео. З того часу Google запровадила декілька нововведень, зокрема, вебверсію програми YouTube Kids, з метою уникнення таких проблем у майбутньому.