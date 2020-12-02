Ще більше інформації: Google Maps додає нову опцію

Компанія Google представила у Картах нову опцію, що дозволяє переглядати новини закладів сфери обслуговування, розташованих у місті користувача.

Нова опція допоможе інформувати про такі події, як відкриття нових ресторанів та зміни в обслуговуванні, повідомляє Укрінформ з посиланням на Engadget.

У додатку мап нова опція розташована на вкладці «Що поруч?» та охоплює всі останні огляди, фотографії та публікації, які у додаток надіслали місцеві експерти, а також люди, яких може знати користувач, та підприємці.

Якщо користувач стежить за сусіднім магазином або рестораном, він отримуватиме від них оновлення через стрічку. Наприклад, Карти повідомлятимуть про нову страву у меню закладу харчування.

За даними Google, ця опція допоможе місцевому бізнесу краще комунікувати з клієнтами. «Під час раннього тестування стрічки спільноти ми простежили, що дописи підприємців користувачі читають удвічі частіше, ніж до оновлення. Тепер більше людей зможуть переглянути деталі щодо роботи закладів, як-от чи є у кафе місця на відкритому повітрі, або чи має воно "щасливі години"», — заявили у компанії.

Engadget зазначає, що оновлення незабаром з’явиться на всіх пристроях Android та IOS, що мають додаток Google Maps.