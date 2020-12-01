Що дивляться українці: YouTube склав рейтинг відео-2020

Відеохостинг YouTube представив рейтинг найпопулярніших відео 2020 року, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в офіційному блозі YouTube.

Серед авторських відео у 2020 році українські користувачі найбільше дивилися розважальний і пізнавальний контент, а також інтерв'ю відомих людей.

Так, у рейтингу найпопулярніших відео цього року на YouTube лідером стала пародія від каналу SILIRADA на хіт білоруського виконавця Мевл "Холодок". Друге і третє місце посіли випуски телевізійних шоу – "Холостячка" та "Від пацанки до панянки". Крім того, в десятку потрапило інтерв'ю Андрія Богдана Дмитру Гордону, а також сюжет про острів Балі з каналу Антона Птушкіна про подорожі.

Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні в 2020 році зібрала колаборація співачки Клави Кока і популярного виконавця NILETTO з хітом "Краш".

До десятки також увійшли:

LITTLE BIG - HYPNODANCER,

ARTIK & ASTI - Девочка танцуй,

MIA BOYKA & ЕГОР ШИП - ПИКАЧУ,

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020,

MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac,

Dabro - Юность,

MORGENSHTERN & Тимати - El Problema (Prod. SLAVA MARLOW),

Баста & Zivert - неболей,

MONATIK & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА.

У 2019 році в Україні найпопулярнішим став кліп Артура Пирожкова «Зацепила», у відео 149 мільйонів переглядів. Робота виконавця «Алкоголичка» стала другою за популярністю.

Щодо найпопулярніших відео минулого року на YouTube, то у 2019 році лідерами стала пародія на хіт "Плакала" від популярного україномовного каналу “Чоткий Паца”. Також, українські користувачі віддавали перевагу комедійному і дитячому контенту, а також телесеріалам і шоу.