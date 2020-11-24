«Хід королеви» став найпопулярнішим мінісеріалом в історії Netflix

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NME.

Зазначається, що за перший місяць прокату серіал подивилось 62 мільйони глядачів.

У шестисерійному проєкті, головну роль в якому грає Аня Тейлор-Джой, розповідається історія талановитої дівчини Бет Хармон, яка рано осиротіла і до двадцяти двох років завдяки гострому розуму досягнула вершин у шаховій кар’єрі.

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Абсолютним рекордсменом серед усіх проєктів Netflix (за підсумками першого місяця) є серіал «Відьмак», який за 30 днів переглянуло 76 мільйонів глядачів.