«Хід королеви» став найпопулярнішим мінісеріалом в історії Netflix
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Укрінформ
Психологічний трилер «Ферзевий гамбіт» («Хід королеви»), який вийшов 23 жовтня на стрімінговій платформі Netflix, став найуспішнішим мінісеріалом в історії цього порталу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NME.
Зазначається, що за перший місяць прокату серіал подивилось 62 мільйони глядачів.
У шестисерійному проєкті, головну роль в якому грає Аня Тейлор-Джой, розповідається історія талановитої дівчини Бет Хармон, яка рано осиротіла і до двадцяти двох років завдяки гострому розуму досягнула вершин у шаховій кар’єрі.
Абсолютним рекордсменом серед усіх проєктів Netflix (за підсумками першого місяця) є серіал «Відьмак», який за 30 днів переглянуло 76 мільйонів глядачів.