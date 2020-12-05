Time назвав 2020-й найгіршим роком в сучасній історії

Американський журнал Time назвав 2020 рік найгіршим у сучасній історії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті видання.

«В історії США були і гірші роки, і, звичайно, гірші роки у світовій історії, але більшість з нас, що живуть сьогодні, не бачили нічого подібного до цього», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, майже не залишилося людей, які пам'ятають жахи Другої або Першої світових воєн.

Серед подій, що сталися в цьому році, не тільки пандемія коронавірусу, яка стала причиною безлічі смертей, економічної та гуманітарної кризи у світі. Крім цього в 2020 році в Австралії сталися жахливі пожежі, а в США - хвиля насильства і антирасистських протестів.

Як повідомлялося, США на першому місці за кількістю випадків захворювання на COVID-19 - станом на 5 грудня в країні зафіксовано майже 15 млн інфікованих, померли 286 315 пацієнтів.