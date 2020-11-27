Миколаївський бронетанковий передав армії оновлені БТР-80

Миколаївський бронетанковий завод успішно завершив виконання контракту та передав державному замовнику партію відновлених БТР-80.

Про це повідомили у пресслужбі Укроборонпрому, передає Укрінформ.

"Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", успішно завершило виконання контракту та передало державному замовнику партію відновлених БТР-80 з покращеними тактико-технічними характеристиками", - йдеться у повідомленні.

Фахівці підприємства провели капітальний ремонт бронетранспортерів, відновили роботу всіх вузлів та агрегатів, а також встановили новітні прибори спостереження, навігації та зв’язку українського виробництва.

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"Після покращення тактико-технічних характеристик, бронетранспортери стали більш зручними у керуванні у темний час доби, адже вони оснащені новітніми тепловізорами. Обзорність та розпізнавання цілі також суттєво поліпшені. А нові прибори цифрового зв’язку БТР-80 відповідають стандартам НАТО та мають вищий рівень захищеності від радіоперехоплення. Оновлені бронетранспортери вже передано нашим військовим", – пояснив директор заводу Юрій Кравченко.

Як відомо, державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод" – одне із основних підприємств "Укроборонпрому", що спеціалізується на ремонті та модернізації броньованої колісної техніки для Збройних Сил України.