Apple через карантин закриває свої магазини у Франції

Компанія Apple тимчасово закриває більшість своїх 20 торгівельних закладів у Франції, оскільки країна готується до повторного запровадження загальнонаціонального карантину у зв'язку з пандемією COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 9TO5Mac.

Закриття з 30 жовтня буде тимчасовим.

Згідно з новими карантинними обмеженнями у Франції, підприємства, ресторани та кафе будуть закриті для відвідувачів. Обмеження також стосуються закладів Apple.

Магазини Apple у Франції вперше тимчасово закрилися у березні та знову відкрилися 9 червня.

Станом на 29 жовтня лише 18 торгівельних закладів Apple за межами Франції залишаються тимчасово зачиненими.

Усі 509 активних закладів Apple знову відкривались принаймні одного разу з моменту закриття на початку пандемії.

Як повідомлялося, станом на ранок 30 жовтня у світі зареєстрували 45 347 550 випадків коронавірусу. Зокрема, 1 186 388 осіб не вижили, 32 995 820 одужали.