Коронакриза: Microsoft та Apple втратили по $70 мільярдів за два дні

Ринкова вартість шістьох найбільших світових технологічних компаній у світі знизилася на понад 270 мільярдів доларів США на тлі погіршення ситуації з пандемією коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Найбільше втратили Microsoft та Apple: по - 70 мільярдів доларів США за 48 годин. Ринкова вартість Alphabet за минулі дві доби впала на 50 мільярдів, а у Facebook на 40 мільярдів.

Також великих втрат зазнали компанія Amazon Джеффа Безоса - 30 мільярдів та Tesla Ілона Маска, чия ринкова вартість «всього» всього впала на 13 мільярдів доларів США.

Ринкова ситуація вказаних компаній погіршилася за минулі дві доби через зростання кількості нових випадків коронавірусу, що матиме негативний вплив на світову економіку.

Зазначається, що якщо на початку цього року ринкова вартість цих шістьох найбільших світових технологічних компаній ще становила близько 5 трильйонів доларів США, то зараз вона перевищує 7,1 трильйона.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 29 жовтня зареєстрували 44 775 984 випадки коронавірусної інфекції. Серед них померло 1 179 239 осіб, а одужав 32 728 561 пацієнт.