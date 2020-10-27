iPhone в Україні дешевше ніж в Італії, і трохи дорожче ніж в Німеччині

Укрінформ віднайшов у ковідно-інформаційному потоці кілька добрих новин для вітчизняного споживача. Можливо це трохи збадьорить?

Україна підводить підсумки місцевих виборів, до того ж намагається рятуватися від епідемії коронавірусу, тому в стрічці новин важко знайти більш-менш притомні оптимістичні повідомлення. Як не черговий сумний рекорд із захворюваності, то черговий уповноважений народом “антигерой” і його антидержавні діяння. Як не ріст цін, то неврожай. Як не колапс в медицині, то податків недобір… Від таких новин настрій у громадян точно не поліпшується. Але якщо картина суспільно-політичного життя в країні й не обходиться без темних фарб, то це не означає, що світлі фарби в ньому зовсім щезли. Вони є, варто лише розгледіти. Спитаєте, де і як? Ми не претендуємо на абсолютну об’єктивність у відповідях на ці питання. У кожного своє мірило щастя і планка оптимізму. А ще різні потреби і ресурси для їх досягнення. Та, сподіваємось, новини, що кинулися в очі автору цих рядків, усе ж додадуть і вам, шановні читачі, гарного споживчого настрою. Врешті решт, фінансові аналітики кажуть, що він таки поліпшується, не дивлячись складну ситуацію з ковідом.

Айфонське щастя є!

Вже за кілька днів, а саме 30 жовтня, українці зможуть купити нові моделі айфонів усього за тиждень після того, як їх продажі стартують в США (13 жовтня компанія Apple презентувала нову лінійку смартфонів iPhone 12. Серед них 4 моделі: iPhone 12 Mini, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max – Авт.). Причому за європейськими цінами. Про це на своїй сторінці в FB повідомив співвласник інтернет-платформи Rozetka Владислав Чечоткін. “Ми билися за таку можливість не один рік і вдячні команді Apple східної Європи, яка домоглася, щоб Україна потрапила в список країн, в ринок яких вірять. Раніше клієнти Rozetka, які хотіли отримати офіційний телефон з гарантією, змушені були чекати. У той час, коли їхні знайомі, не задумуючись, купували сірий товар, який до того ж на старті був на 30-40% дорожче від реальної ціни. І нарешті в цьому немає сенсу. Ми отримаємо нові айфони всього через два тижні після їх презентації”, – написав підприємець.

Що приємно, похвалився Владислав Чечоткін, що вирішальним для Apple у підвищенні рейтингу України (чим він вищий, тим швидше надходить офіційний товар в країну), була наявність серед їх офіційних реселерів (торгових посередникіів) найбільшого онлайн-гравця країни.

“Сьогодні представник Apple повідомив нам розрахунок цін для України. На них впливають українські податки, сертифікація і т.д. – все, що вимагають українські правила і податковий кодекс (яким би обтяжливим це не було для бізнесу та покупця). Все це відбивається на вартості «білого» телефону і при найбільшому нашому бажанні ми не можемо її змінити”, – повідомив шанувальників айфонів Владислав Чечоткін.

Однак, за його словами, у підсумку, в Україні iPhone 12 коштуватимуть дешевше ніж в Угорщині, чи приміром в Італії, і може трохи дорожче ніж в Німеччині – в гривневому еквіваленті це від 26 до 40 тис. в залежності від моделі. Це теоретично може порадувати багатьох із тих, хто вже володіє смартфонами iPhone. За різними підрахунками в українських мережах на сьогодні працює близько 490 тис. смартфонів iPhone різних поколінь.

Раніше компанія Apple продавала свою продукцію в Україні лише через офіційно уповноважену компанію АСБІС-Україна, що входить в міжнародний холдинг ASBIS Group зі штаб-квартирою на Кіпрі і офісами в 24 країнах. Холдинг реалізує також продукти інших компаній – AMD, Dell EMC, HPE, IBM, Intel, Lenovo, Microsoft, Samsung, Seagate, Toshiba і інших. При цьому компанія АСБІС-Україна не продає продукцію самостійно, вона працює з авторизованими посередниками – мережами магазинів з продажу електроніки.

Отже, Rozetka додає конкуренції на ринку офіційних дистрибуторів айфонів в Україні та ще більше підриває бізнес айфон-бариг, що торгують цими популярними гаджетами в обхід офіційних каналів.

Харчова істина – в вині і середземноморському феномені

Ще одна оптимістична новина стосується український виноробів, зокрема, малих виробників вина. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України пропонує звільнити від акцизу натуральні вина. Про це йдеться в проекті закону, опублікованому на сайті відомства для громадського обговорення.

МРЕТ пропонує звільнити від акцизу натуральні вина

«У країнах ЄС вина виноградні натуральні не підлягають маркуванню марками акцизного податку і самі вина відносяться до групи харчових продуктів, а не до алкогольних напоїв. Використання марки акцизного податку на вітчизняні столові вина, вартість якої у 19 разів перевищує вартість самого податку, щонайменше викликає подив», – йдеться в законопроекті.

Проектом закону пропонується:

виключити з підакцизних товарів звичайні (неігристі) натуральні вина, сусло виноградне, зброджені напої, міцністю до 15% об'ємних одиниць етилового спирту, за умови що етиловий спирт, який міститься у готовому продукті, має повністю ферментне (ендогенне) походження.

а також зняти обмеження для малих виноробів на використання у виробництві придбаних плодів, ягід, винограду, меду.

дозволити розлив натурально зброджених напоїв з вмістом спирту не більше 8,5% об'ємних одиниць у металеві банки із харчового алюмінію.

змінити вимогу подачі звітності про обсяги виробництва з щомісячної на щорічну.

дозволити залучати сезонних працівників

зняти обмеження на надання державної підтримки, як суб'єктам малого і середнього підприємництва.

На сьогодні в Україні налічується близько 60 тисяч виробників виноградного вина та плодово-ягідної виноробної продукції. Серед них велика частина так званих крафтових виробників (випускають до 10 000 пляшок вина в рік). За даними Держстату в 2019 році виготовлення столових вин в Україні склало 5,1 млн декалітрів (на 45% менше ніж попереднього року). Сподіваємось, що надзвичайно корисна ініціатива Мінекономіки з відміною акцизів на виробництво цієї категорії вин, дещо поправить ситуацію. І не тільки на внутрішньому споживчому ринку (наприклад, у 2018 році структура споживання виноградного вина в Україні складала 40,5 % вітчизняного та 59,5 % імпортного вина), а й на зовнішньому. Адже Україна посідає 32-е місце за обсягами експорти вина у світі. Втім, потенціал зростання значно вищий і вітчизняні виробники мають всі можливості, якщо не досягнути рівня Італії, Іспанії, або Франції, то зайняти свою нішу на теренах ЄС та світу. І в цьому теж добра новина.

“На сьогодні рівень споживання вина в Україні становить близько 3,5-5 л сухого вина на людину замість потрібних щонайменше 15-20 л на рік; для прикладу, рівень споживання вина у провідних європейських країнах – до 40-50 л на людину. У цьому контексті не можна не згадати про «Середземноморський феномен». Його суть полягає в тому, що в Італії, Франції та Іспанії – країнах, чия кухня вирізняється високим вмістом холестерину, – здавалося б, населення приречене хворіти серцево‑судинними захворюваннями. Проте жителі цих країн хворіють на них рідше, ніж населення Північної Європи. Пояснюється це тим, що в країнах Середземномор’я натуральне червоне вино вважається продуктом харчування та є обов’язковим за обіднім столом”, – відмітив генеральний директор корпорації «Укрвинпром» Володимир Кучеренко.

Від автора

Певно, багато читачів здивуються тим, що у якості добрих новин ми вибрали сьогодні дві новини настільки різні за “вартістю” та значимістю як для окремих категорій людей, так і суспільства в цілому. Ми виходили з того, що в будь-якій ситуації, навіть під час війни, епідемій, масових смертей, у людей залишаються потреби і плани на життя. Це те, що тримає і дозволяє не з’їхати з глузду у найскладніші періоди. Тож не впадаймо у відчай, шукаймо опору. Переживемо епідемію коронавірусу з добрими новинами та зі склянкою вітчизняного безакцизного вина. А, якщо серйозно, то Укрінформ продовжить уважно слідкувати за новинами – і хорошими, і не дуже, щоб максимально швидко орієнтувати своїх читачів у обстановці. Сьогодні вона дуже непроста, тому бережімо себе і своїх рідних.

Марина Нечипоренко, Київ