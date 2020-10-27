iPhone в Україні дешевше ніж в Італії, і трохи дорожче ніж в Німеччині

iPhone в Україні дешевше ніж в Італії, і трохи дорожче ніж в Німеччині

Аналітика
Укрінформ
Укрінформ віднайшов у ковідно-інформаційному потоці кілька добрих новин для вітчизняного споживача. Можливо це трохи збадьорить?

Україна підводить підсумки місцевих виборів, до того ж намагається рятуватися від епідемії коронавірусу, тому в стрічці новин важко знайти більш-менш притомні оптимістичні повідомлення. Як не черговий сумний рекорд із захворюваності, то черговий уповноважений народом “антигерой” і його антидержавні діяння. Як не ріст цін, то неврожай. Як не колапс в медицині, то податків недобір… Від таких новин настрій у громадян точно не поліпшується. Але якщо картина суспільно-політичного життя в країні й не обходиться без темних фарб, то це не означає, що світлі фарби в ньому зовсім щезли. Вони є, варто лише розгледіти. Спитаєте, де і як? Ми не претендуємо на абсолютну об’єктивність у відповідях на ці питання. У кожного своє мірило щастя і планка оптимізму. А ще різні потреби і ресурси для їх досягнення. Та, сподіваємось, новини, що кинулися в очі автору цих рядків, усе ж додадуть і вам, шановні читачі, гарного споживчого настрою. Врешті решт, фінансові аналітики кажуть, що він таки поліпшується, не дивлячись складну ситуацію з ковідом.

Айфонське щастя є!

Вже за кілька днів, а саме 30 жовтня, українці зможуть купити нові моделі айфонів усього за тиждень після того, як їх продажі стартують в США (13 жовтня компанія Apple презентувала нову лінійку смартфонів iPhone 12. Серед них 4 моделі: iPhone 12 Mini, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max – Авт.). Причому за європейськими цінами. Про це на своїй сторінці в FB повідомив співвласник інтернет-платформи Rozetka Владислав Чечоткін. “Ми билися за таку можливість не один рік і вдячні команді Apple східної Європи, яка домоглася, щоб Україна потрапила в список країн, в ринок яких вірять. Раніше клієнти Rozetka, які хотіли отримати офіційний телефон з гарантією, змушені були чекати. У той час, коли їхні знайомі, не задумуючись, купували сірий товар, який до того ж на старті був на 30-40% дорожче від реальної ціни. І нарешті в цьому немає сенсу. Ми отримаємо нові айфони всього через два тижні після їх презентації”, – написав підприємець.

Що приємно, похвалився Владислав Чечоткін, що вирішальним для Apple у підвищенні рейтингу України (чим він вищий, тим швидше надходить офіційний товар в країну), була наявність серед їх офіційних реселерів (торгових посередникіів) найбільшого онлайн-гравця країни.

“Сьогодні представник Apple повідомив нам розрахунок цін для України. На них впливають українські податки, сертифікація і т.д. – все, що вимагають українські правила і податковий кодекс (яким би обтяжливим це не було для бізнесу та покупця). Все це відбивається на вартості «білого» телефону і при найбільшому нашому бажанні ми не можемо її змінити”, – повідомив шанувальників айфонів Владислав Чечоткін.

Однак, за його словами, у підсумку, в Україні iPhone 12 коштуватимуть дешевше ніж в Угорщині, чи приміром в Італії, і може трохи дорожче ніж в Німеччині – в гривневому еквіваленті це від 26 до 40 тис. в залежності від моделі. Це теоретично може порадувати багатьох із тих, хто вже володіє смартфонами iPhone. За різними підрахунками в українських мережах на сьогодні працює близько 490 тис. смартфонів iPhone різних поколінь.

Раніше компанія Apple продавала свою продукцію в Україні лише через офіційно уповноважену компанію АСБІС-Україна, що входить в міжнародний холдинг ASBIS Group зі штаб-квартирою на Кіпрі і офісами в 24 країнах. Холдинг реалізує також продукти інших компаній – AMD, Dell EMC, HPE, IBM, Intel, Lenovo, Microsoft, Samsung, Seagate, Toshiba і інших. При цьому компанія АСБІС-Україна не продає продукцію самостійно, вона працює з авторизованими посередниками – мережами магазинів з продажу електроніки.

Отже, Rozetka додає конкуренції на ринку офіційних дистрибуторів айфонів в Україні та ще більше підриває бізнес айфон-бариг, що торгують цими популярними гаджетами в обхід офіційних каналів.

Харчова істина – в вині і середземноморському феномені

Ще одна оптимістична новина стосується український виноробів, зокрема, малих виробників вина. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України пропонує звільнити від акцизу натуральні вина. Про це йдеться в проекті закону, опублікованому на сайті відомства для громадського обговорення.

МРЕТ пропонує звільнити від акцизу натуральні вина
МРЕТ пропонує звільнити від акцизу натуральні вина

«У країнах ЄС вина виноградні натуральні не підлягають маркуванню марками акцизного податку і самі вина відносяться до групи харчових продуктів, а не до алкогольних напоїв. Використання марки акцизного податку на вітчизняні столові вина, вартість якої у 19 разів перевищує вартість самого податку, щонайменше викликає подив», – йдеться в законопроекті.

Проектом закону пропонується:

  • виключити з підакцизних товарів звичайні (неігристі) натуральні вина, сусло виноградне, зброджені напої, міцністю до 15% об'ємних одиниць етилового спирту, за умови що етиловий спирт, який міститься у готовому продукті, має повністю ферментне (ендогенне) походження.
  • а також зняти обмеження для малих виноробів на використання у виробництві придбаних плодів, ягід, винограду, меду.
  • дозволити розлив натурально зброджених напоїв з вмістом спирту не більше 8,5% об'ємних одиниць у металеві банки із харчового алюмінію.
  • змінити вимогу подачі звітності про обсяги виробництва з щомісячної на щорічну.
  • дозволити залучати сезонних працівників
  • зняти обмеження на надання державної підтримки, як суб'єктам малого і середнього підприємництва.

На сьогодні в Україні налічується близько 60 тисяч виробників виноградного вина та плодово-ягідної виноробної продукції. Серед них велика частина так званих крафтових виробників (випускають до 10 000 пляшок вина в рік). За даними Держстату в 2019 році виготовлення столових вин в Україні склало 5,1 млн декалітрів (на 45% менше ніж попереднього року). Сподіваємось, що надзвичайно корисна ініціатива Мінекономіки з відміною акцизів на виробництво цієї категорії вин, дещо поправить ситуацію. І не тільки на внутрішньому споживчому ринку (наприклад, у 2018 році структура споживання виноградного вина в Україні складала 40,5 % вітчизняного та 59,5 % імпортного вина), а й на зовнішньому. Адже Україна посідає 32-е місце за обсягами експорти вина у світі. Втім, потенціал зростання значно вищий і вітчизняні виробники мають всі можливості, якщо не досягнути рівня Італії, Іспанії, або Франції, то зайняти свою нішу на теренах ЄС та світу. І в цьому теж добра новина.

“На сьогодні рівень споживання вина в Україні становить близько 3,5-5 л сухого вина на людину замість потрібних щонайменше 15-20 л на рік; для прикладу, рівень споживання вина у провідних європейських країнах – до 40-50 л на людину. У цьому контексті не можна не згадати про «Середземноморський феномен». Його суть полягає в тому, що в Італії, Франції та Іспанії – країнах, чия кухня вирізняється високим вмістом холестерину, – здавалося б, населення приречене хворіти серцево‑судинними захворюваннями. Проте жителі цих країн хворіють на них рідше, ніж населення Північної Європи. Пояснюється це тим, що в країнах Середземномор’я натуральне червоне вино вважається продуктом харчування та є обов’язковим за обіднім столом”, – відмітив генеральний директор корпорації «Укрвинпром» Володимир Кучеренко.

Від автора

Певно, багато читачів здивуються тим, що у якості добрих новин ми вибрали сьогодні дві новини настільки різні за “вартістю” та значимістю як для окремих категорій людей, так і суспільства в цілому. Ми виходили з того, що в будь-якій ситуації, навіть під час війни, епідемій, масових смертей, у людей залишаються потреби і плани на життя. Це те, що тримає і дозволяє не з’їхати з глузду у найскладніші періоди. Тож не впадаймо у відчай, шукаймо опору. Переживемо епідемію коронавірусу з добрими новинами та зі склянкою вітчизняного безакцизного вина. А, якщо серйозно, то Укрінформ продовжить уважно слідкувати за новинами – і хорошими, і не дуже, щоб максимально швидко орієнтувати своїх читачів у обстановці. Сьогодні вона дуже непроста, тому бережімо себе і своїх рідних.

Марина Нечипоренко, Київ

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