Hubble показав галактику за 60 мільйонів світлових років від Землі
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.
Сама галактика знаходиться від планети Земля на відстані у близько 60 мільйонів світлових років.
«Сині та вогненно-помаранчеві вири (на фото – ред.) показують місце, де тільки що сформувалися зірки та скупчення пилу майбутніх зоряних ясел», - повідомили в обсерваторії.
Зазначається, що на зовнішньому краю зробленого кадру видимі масштабні області зореутворення в галактиці NGC 1365. Саме яскраво-блакитні області й вказують на те, що там присутні сотні новонароджених зірок, що утворилися з газів і пилу в зовнішніх рукавах самої галактики.
Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив знімок спіральної галактики NGC 5643, у сузір'ї Вовка.
Фото: NASA / ESA Hubble Space Telescope