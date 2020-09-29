Астрономи вперше знайшли потенційну планету в іншій галактиці

Група астрономів із США й Китаю знайшла потенційну екзопланету M51-ULS-1b, яка знаходиться в галактиці Вир (галактика М51).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.

Вчені побачили планету-кандидата в сузір’ї Велика Ведмедиця, що за близько 37 мільйонів світлових років від Землі.

За розрахунками астрономів, M51-ULS-1b є трішки меншою за Сатурн, і вона обертається у подвійній зоряній системі, що складається з величезної зірки та чорної діри або нейтронної зірки.

«Знахідка M51-ULS-1b показала, що у зовнішніх галактиках знаходяться планети-кандидати», - йдеться у висновках астрономів.

Зазначається, що саме ця екзопланета може стати першою виявлено планетою поза нашою галактикою Чумацький шлях.

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив знімок спіральної галактики NGC 5643, у сузір'ї Вовка.

Фото: NASA / HUBBLE / ESA / GETTY STOCK