Hubble показав галактику у сузір'ї Вовка, де вибухнула наднова

Телескоп Hubble зробив знімок спіральної галактики NGC 5643, у сузір'ї Вовка.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

NGC 5643 розташована на відстані приблизно 60 мільйонів світлових років від Землі. Нещодавно у цій галактиці вибухнула наднова (подія не позначена на знімку).

Вибух спричинила подвійна зірка, один із компаньйонів якої – білий карлик «викрадав» масу у своєї зірки-супутника, внаслідок чого система стала нестійкою.

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Фото: spacetelescope.org

Зазначається, що в результаті цього вибуху сталося виділення значної кількісті енергії, що призвело до «запалювання» частини галактики.

Як відомо, спіральну галактику NGC 5643 відкрив британський астроном Джон Гершель, який уперше спостерігав за об'єктом 1 червня 1834.

Як повідомляв Укрінформ, раніше телескоп Hubble зробив знімок спіральної галактики NGC 5585 у сузір'ї Велика Ведмедиця.