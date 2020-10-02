NASA відклало запуск ракети Antares із кораблем для МКС

NASA відклало запуск ракети Antares із кораблем для МКС

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Укрінформ
Запуск вантажного космічного корабля Cygnus американської компанії Northrop Grumman, який мав вилетіти до Міжнародної космічної станції (МКС), був скасований за кілька хвилин перед запуском у зв’язку з технічними несправностями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці NASA в Twitter.

«Запуск був зупинений автоматикою за 2 хвилини 40 секунд до старту через невідому проблему з компонентом наземного допоміжного обладнання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в NASA, якщо проблема виявиться незначною і буде швидко вирішена, то наступну спробу запуску здійснять через добу. Наразі старт заплановано на 20:45 за часом Східного узбережжя США (3 жовтня о 03:45 за Києвом). У цьому разі вантажний корабель прибуде на МКС на день пізніше від запланованого - 5 жовтня.

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Варто зауважити, що запуск планували здійснити за допомогою ракети-носія Antares 1 жовтня о 21:43 за часом Східного узбережжя США (2 жовтня о 04:43 за Києвом) з космодрому NASA Воллопс на однойменному острові біля атлантичного узбережжя американського штату Вірджинія. Стиковку з МКС прогнозували 4 жовтня.

Cygnus мав доставити на МКС 8 тисяч тонн вантажу, зокрема продукти, обладнання та матеріали для проведення наукових досліджень.

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