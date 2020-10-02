NASA відклало запуск ракети Antares із кораблем для МКС

Запуск вантажного космічного корабля Cygnus американської компанії Northrop Grumman, який мав вилетіти до Міжнародної космічної станції (МКС), був скасований за кілька хвилин перед запуском у зв’язку з технічними несправностями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці NASA в Twitter.

«Запуск був зупинений автоматикою за 2 хвилини 40 секунд до старту через невідому проблему з компонентом наземного допоміжного обладнання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в NASA, якщо проблема виявиться незначною і буде швидко вирішена, то наступну спробу запуску здійснять через добу. Наразі старт заплановано на 20:45 за часом Східного узбережжя США (3 жовтня о 03:45 за Києвом). У цьому разі вантажний корабель прибуде на МКС на день пізніше від запланованого - 5 жовтня.

Варто зауважити, що запуск планували здійснити за допомогою ракети-носія Antares 1 жовтня о 21:43 за часом Східного узбережжя США (2 жовтня о 04:43 за Києвом) з космодрому NASA Воллопс на однойменному острові біля атлантичного узбережжя американського штату Вірджинія. Стиковку з МКС прогнозували 4 жовтня.

To recap: tonight's launch attempt for @NorthropGrumman's Antares rocket to send the #Cygnus resupply craft to the @Space_Station was scrubbed about 2 minutes and 40 seconds before liftoff due to an unknown problem with a component of ground support equipment. pic.twitter.com/9qe3mTtBpu — NASA (@NASA) October 2, 2020

Cygnus мав доставити на МКС 8 тисяч тонн вантажу, зокрема продукти, обладнання та матеріали для проведення наукових досліджень.