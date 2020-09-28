NASA через COVID-19 відклало місію на супутник Сатурна

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) оголосило про перенесення місії Dragonfly із запуску безпілотника на найбільший супутник Сатурна Титан на рік через зміни у бюджеті.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Digitaltrends.

Як зазначається, запуск місії на Титан відбудеться лише в 2027 році, а безпілотник Dragonfly прибуде на борт космічного корабля через вісім років — у 2035 році.

У повідомленні на сайті NASA зазначається, що рішення про призупинення місії пов’язане з «чинниками, що не стосуються команди місії Dragonfly, зокрема впливом COVID-19 на бюджетування космічного сектору».

Коли дрон дістанеться Титану — найбільшого супутника Сатурна — він стане першим мультироторним транспортним засобом, що здійснить політ на іншій планеті. Подібно до нього, перший гелікоптер, що має назву Ingenuity, досягне Марса у лютому 2021 року та здійснить політ на цій планеті.

NASA повідомляє, що Dragonfly летітиме в атмосфері, в чотири разі щільнішій за земну, і здійснить перевезення всього наукового обладнання у кілька локацій.

Ядерний безпілотник Dragonfly після прибуття на Титан здійснить свою першу посадку на екваторіальних дюнових полях Шангрі-Ла, які, за даними NASA, «схожі на лінійні дюни в Намібії на півдні Африки». Потім дрон кілька років переміщуватиметься по супутнику та досліджуватиме нове середовище.

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Як зазначає Digitaltrends, Титан є другим за величиною супутником у нашій Сонячній системі. Його відстань від Сонця у десять разів більша за дистанцію до зірки від нашої планети. Вчені вважають його цікавим об’єктом для дослідження, тому що в основі його атмосфери, як і земної, лежить азот, а погодні процеси на Титані скомбінували складні органічні речовини, енергію та воду, подібні до тих, що, можливо, спричинили появу життя на Землі мільярди років тому.

Лорі Глейз, директор Відділу планетних наук у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні, сказала, що Dragonfly значно покращить розуміння багатого органічного світу супутника, що дасть більше інформації вченим, які прагнуть отримати більше знань про компоненти, завдяки яким зародилося життя на нашій планеті.

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Місія Dragonfly — четверта у рамках програми NASA New Frontier, яка охоплює також місію New Horizons до Плутона та пояса Койпера, місію Juno до Юпітера, а також OSIRIS-REx до астероїда Бенну.

Як повідомляв Укрінформ, NASA розглядає можливість відправити роботизовану місію на Тритон — найбільший супутник газового гіганта Нептуна.

Фото: NASA