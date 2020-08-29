У Стамбулі відкрили потужний техноцентр

У Стамбулі відкрився потужний технологічний центр, який об’єднує 40 нових підприємств.

Про це повідомляє кореспондент Укріфнорму.

«В умовах епідемії коронавірусу, коли багато країн долають економічну стагнацію, турецька економіка успішно відновлюється. Попри епідемічні умови, ні наш приватний сектор, ні наші державні установи не призупинили свої інвестиції... Туреччина рішуче налаштована на перетворення на глобальний виробничо-технологічний центр», - сказав сьогодні на церемонії відкриття президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

У Стамбулі відкрився потужний технологічний центр / Фото: Hurriyet.com.tr

Він також сказав про те, що ще 18 років тому Туреччина не могла реалізовувати економічні проєкти без підтримки МВФ, тоді як сьогодні, країна займає 13-е місце в світі за паритетом купівельної спроможності.

«Сьогодні в Туреччині діють 85 технопарків, 1607 центрів інновацій та розробок. Це є важливим вкладом в економічне процвітання країни», - сказав Ердоган.

За його словами, зараз у кожній провінції країни (загалом їх 81), діють промислові зони.

Як повідомляв Укрінформ, Асоціація підприємств авіаційної промисловості України "Укравіапром" і турецька асоціація оборонних авіаційних та космічних підприємств SAHA İstanbul домовилися про співпрацю та підписали меморандум про співробітництво.