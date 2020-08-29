Укравіапром домовився щодо співпраці з оборонною асоціацією підприємств Туреччини

Асоціація підприємств авіаційної промисловості України "Укравіапром" і турецька асоціація оборонних авіаційних та космічних підприємств SAHA İstanbul підписали меморандум про співробітництво.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на заяву SAHA İstanbul.

«Найбільший в Туреччині асоціація SAHA İstanbul та українська авіаційна асоціація «Укравіапром» підписали меморандум про співробітництво», - повідомили в SAHA İstanbul.

Меморандум було підписано під час офіційного візиту української делегації на чолі з віцепрем’єр-міністром України Олегом Уруським до Туреччини.

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Турецька асоціація оборонних авіаційних та космічних підприємств SAHA İstanbul була створена за ініціативами 27 членів-засновників у березні 2015 року з метою виробництва високотехнологічної продукції з високою доданою вартістю у співпраці 100 тисяч промислових компаній, що дають більш ніж половина національного доходу Туреччини.

Як повідомлялося, у ході триденного візиту відбулися зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром, головою Державного агентства з питань оборонної промисловості Ісмаїлом Деміром, міністром промисловості та технологій Мустафою Варанком, відвідала виробничі потужності авіакосмічної корпорації ТАІ, компаній Roketsan, Aselsan, Baykar Makina, технопарк в Стамбулі, верф Sedef. У ході візиту було також підписано Меморандум про співробітництво між Міністерством стратегічних галузей промисловості та Державним агентством з питань оборонної промисловості Туреччини.