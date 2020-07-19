Британія просить Японію допомогти у створенні мережі 5G без Huawei

Британський уряд звернувся до Японії з проханням надати допомогу у розбудові телекомунікаційної мережі 5G без залучення до процесу китайської компанії Huawei.

Про це повідомляє Nikkei.

"Британський уряд попросив Японію допомогти у створенні бездротових мереж 5G (п'ятого покоління) в країні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, альтернативними постачальниками обладнання 5G названі японські компанії NEC Corp та Fujitsu Ltd.

Велика Британія має на меті залучити японські компанії до конкуренції з іншими телекомунікаційними компаніями, такими як шведська Ericsson та фінська Nokia, щоб сприяти розробці недорогих продуктів, прийнятних для британських телекомунікаційних компаній.

Напередодні Велика Британія прийняла рішення відмовитися від обладнання Huawei у створенні мережі 5G.

Невдовзі після оголошення заборони Huawei британські урядові чиновники зустрілися з представниками японських урядових органів, зокрема Секретаріату національної безпеки, а також Національного центру готовності до інцидентів та стратегії кібербезпеки, з метою налагодити співпрацю.

Раніше влада Великої Британії вирішила заборонити китайському технологічному гіганту Huawei доступ до національної мережі 5G та вилучити усе його наявне обладнання.

Як повідомлялося, наприкінці червня Федеральна комісія зв'язку США офіційно оголосила китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозами національній безпеці.

Компанія Huawei була витіснена з американського ринку. Уряди Австралії та Нової Зеландії заборонили їй будувати мережі 5G.

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В Канаді уповноважені органи вже тривалий час розмірковують, чи варто допускати Huawei до конкурсу щодо створення інфраструктури 5G через побоювання, що Huawei може бути використаний Пекіном для здійснення шпигунської діяльності.

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