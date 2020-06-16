Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт "Про хмарні послуги" (№2655).

Відповідне рішення підтримали 280 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєктом пропонується врегулювати правові відносини, пов’язані з обробкою та захистом даних при використанні технології хмарних обчислень, наданні хмарних послуг, а також визначити особливості використання хмарних послуг органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів, державними підприємствами, установами та організаціями, суб’єктами владних повноважень та іншими суб’єктами, яким делеговані такі повноваження.

Документ передбачає внесення зміни до законів «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», «Про публічні закупівлі» з метою врегулювання відносин щодо обробки певних видів інформації в системах хмарних обчислень та закупівлі хмарних послуг органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями тощо.

Зокрема, на законодавчому рівні пропонується визначити поняття «хмарних обчислень», «хмарних послуг», «надавача хмарних послуг», «користувача хмарних послуг», «хмарних ресурсів», «центр обробки даних (ЦОД)», увести до термінології українського законодавства визначення та перелік хмарних послуг, способи їх надання, встановити вимоги до надавача хмарних послуг для публічних замовників, встановити правові засади надання хмарних послуг та визначити істотні умови договору про надання хмарних послуг.

Також передбачається законодавчо визначити особливості надання та споживання хмарних послуг органами державної влади, органами влади АР Крим та органами місцевого самоврядування, обробки персональних даних та захисту інформації при наданні хмарних послуг.