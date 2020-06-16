Рада у четвер розгляне законопроєкт про гральний бізнес - депутат

Законопроєкт "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№2285-д) готовий до розгляду парламентом у другому читанні в четвер, 18 червня.

Про це поінформував заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос") у коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, комітет до другого читання врахував половину усіх внесених поправок до законопроєкту.

"Законопроєкт про гральний бізнес готовий. 3500 правок до нього розглянуто, половину враховано, близько 1800, половину - відхилено. Я наскільки бачив, у четвер ввечері його будуть виносити в залу пленарного засідання для голосування. Він буде проходити по повній процедурі", - сказав Железняк.

Депутат зауважив, що буде наполягати на своїх поправках. За словами Железняка, вони не є "поправочним спамом", а направлені на захист громадян від лудоманії.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 3 червня схвалив законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та рекомендував його до розгляду.

Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні 16 січня 2020 року.

Документ запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Також законопроєкт дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок. Крім того, згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України. Законопроєктом передбачається і регулювання "класичних" лотерей.