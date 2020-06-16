Банкам заборонили вимагати штрафи за прострочені на карантині кредити — Рада ухвалила закон

Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила закон «Про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19)».

За відповідний законопроєкт № 3297 16 червня проголосували 334 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон спрямований на захист суб’єктів господарювання від нарахування у період карантину та у 30-денний період після завершення карантину штрафів і пені за кредитами (позиками).

Задля цього передбачено внести доповнення до Господарського кодексу України. Так, у разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів на всій території України та у тридцятиденний період після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов’язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов’язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Нині в Україні триває адаптивний карантин до 22 червня.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів.