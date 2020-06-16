Рада затвердила план робіт на рік

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови №3662 “Про План законопроєктних робіт Верховної Ради України на 2020 рік”.

Відповідне рішення підтримали 256 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Затверджений цією постановою план законопроєктної роботи містить 878 пунктів, щодо кожного з яких вказано: питання, що потребує законодавчого врегулювання (орієнтовна назва законопроєкту), обґрунтування необхідності розроблення законопроєкту, строки подання, суб’єкти права законодавчої ініціативи, орієнтовний головний комітет і строки внесення на розгляд.

Згідно з ухваленим документом, суб’єктам права законодавчої ініціативи рекомендується першочергово здійснювати розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради законопроєктів, визначених Планом законопроєктної роботи Верховної Ради України на 2020 рік, з урахуванням встановлених у ньому строків.

При цьому комітети ВР відповідно до предметів їх відання мають забезпечити складання планів-графіків робіт над законопроєктами та розкладу засідань комітетів на основі цього плану та відповідно до передбаченої ним пріоритетності законопроєктів, внесення пропозицій щодо порядку денного сесії, розкладу пленарних засідань сесії та тижневого порядку денного пленарних засідань Ради з урахуванням плану.

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Також профільним комітетам рекомендується забезпечити своєчасність опрацювання і надання народним депутатам передбачених планом законопроєктів, супровідних документів, аналітичних і довідкових матеріалів до них, а також повноту та обґрунтованість висновків щодо таких законопроєктів і надання додаткового обґрунтування необхідності розгляду парламентом законопроєктів, не передбачених планом, для включення їх до порядку денного.

Комітети ВР за результатами виконання плану повинні будуть опрацювати питання щодо включення до плану законопроєктної роботи на наступний рік законопроєктів, які не розглянуто у тому числі у зв’язку з карантином, встановленим Кабінетом міністрів з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Водночас комітети з питань правової політики, з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради мають внести пропозиції щодо вдосконалення процедури планування законодавчої діяльності ВР.