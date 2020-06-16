Рада включила до порядку денного законопроєкт про референдум

Верховна Рада включила до порядку денного третьої сесії президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" та скоротила строки внесення альтернативних законопроєктів.

Відповідне рішення 16 червня підтримали 242 народних депутати при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам треба тут скоротити на половину строки внесення альтерованих законопроєктів до проєкту закону №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", - сказав голова ВР Дмитро Разумков.

Законопроєкт розроблено відповідно до вимог Конституції України з метою врегулювання правовідносин, пов’язаних з ініціюванням, призначенням (проголошенням), підготовкою, проведенням, встановленням результатів та правовими наслідками всеукраїнського референдуму.

Законопроєктом передбачаються такі види всеукраїнського референдуму за предметом: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів І (Загальні засади), ІІІ (Вибори. Референдум), XIII (Внесення змін до Конституції України) Конституції України; 2) розв'язання питання загальнодержавного значення; 3) зміна території України; 4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Проєктом закону пропонується розширити коло суб’єктів процесу референдуму, які реєструються у Центральній виборчій комісії як прихильники чи опоненти питання всеукраїнського референдуму. Ними можуть бути як політичні партії, так і громадські організації, відповідно зареєстровані у Центральній виборчій комісії. Це сприятиме посиленню легітимації рішень, прийнятих на всеукраїнському референдумі, зміцненню зв’язків інститутів громадянського суспільства з органами державної влади.

Ключовою новацією законопроєкту є визначення можливості запровадження електронних процедур під час організації та проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі електронних голосувань. Це питання розроблялося на основі вивчення зарубіжного законодавства та досвіду. Найскладніше тут технічно забезпечити захист персональних даних виборців й уберегти системи для електронних голосувань від несанкціонованих втручань. Тому у законопроєкті передбачено, що питання електронних процедур у процесі всеукраїнського референдуму здійснюватиметься у порядку, визначеному законом.

Для забезпечення організації й проведення всеукраїнського референдуму законопроєктом передбачено створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи із забезпечення електронного голосування. Норми щодо введення процедур електронних голосувань мають набути чинності з початком роботи автоматизованої інформаційно-аналітичної системи щодо забезпечення електронного голосування після прийняття відповідного рішення Центральною виборчою комісією та його оприлюднення в газеті "Голос України" і на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Задля гармонізації регулювання процедур підготовки і проведення виборів та референдумів в Україні положення законопроєкту узгоджено з вимогами Виборчого кодексу 2019 року.

На реалізацію положень законопроєкту передбачено внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України, законів "Про Конституційний Суд України", "Про запобігання корупції", "Про політичні партії в Україні", "Про Центральну виборчу комісію".

Зокрема, пропонується доповнити статтю 19 Кодексу адміністративного судочинства нормою, що юрисдикція адмінсудів не поширюється на справи щодо питання предмета всеукраїнського референдуму.

У законі "Про Конституційний Суд України" передбачається визначити, що строк конституційного провадження не може становити більш як тридцять календарних днів, зокрема для справ про надання висновку про відповідність Конституції України (конституційність) питання, яке пропонується для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, міжнародного договору, що передбачає зміну території України, який вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його обов'язковість.

У пояснювальній записці до законопроєкту уточнюється, що його ухвалення як закону потребуватиме видатків із державного бюджету на створення та забезпечення функціонування автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення електронного голосування.

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Структурно законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" складається зі 131 статті та 13 розділів.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 9 червня зареєстровано президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Президент визначив законопроєкт до розгляду як невідкладний.

Раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.