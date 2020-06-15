У Раді назвали чотири головні обмеження для запитань референдуму

Робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя передбачила чотири головні обмеження щодо запитань всеукраїнського референдуму.

Про це заявив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу 15 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“...У 73-ій статті Конституції передбачено лише три обмеження, за якими не може проводитися всеукраїнський референдум: це питання податків, амністії та питання, пов'язані з бюджетом. Але ми не можемо брати до уваги лише одну статтю Конституції... Тому ми передбачили чотири основні обмеження, за якими не може проводитися всеукраїнський референдум”, — зазначив Стефанчук.

За його словами, перше - це якщо питання суперечить Конституції чи стандартам міжнародного права. "Зрозуміло, що питання, які обмежують фундаментальні права людини, не можуть виноситися на референдум в Україні", - зауважив перший віцеспікер.

Друге обмеження, за його словами, пов'язане із питаннями, які суперечать національній безпеці, територіальній цілісності або пропагують міжетнічну і міжнаціональну ворожнечу.

“Третій запобіжник — це неможливість винесення питань, які стосуються амністії, податків і питань, пов'язаних із бюджетом. Це конституційна норма. І ... ряд інших. Тобто, у нас тільки чотири варіанти, які, на нашу думку, є запобіжниками,” — сказав перший віцеспікер.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 9 червня зареєстровано президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Президент визначив законопроєкт до розгляду як невідкладний.

Раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.

28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила остаточний варіант законопроєкту "Про всеукраїнський референдум". Текст цього документа було оприлюднено на сайті парламенту 4 березня та розпочалося його громадське обговорення.