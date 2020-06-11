"Особливий статус Донбасу" навряд чи винесуть на референдум - Разумков

У разі ухвалення Закону "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" питання, які стосуються цілісності України, зокрема надання ОРДЛО "особливого статусу", на референдум навряд чи виноситимуться.

Таку думку висловив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу у Мукачеві, відповідаючи на запитання, чи може через механізм референдуму бути прийнятий "особливий статус Донбасу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зміни, які нестимуть із собою зміну територіальної цілісності держави, навряд чи будуть розглядатися і тим більше прийматися українським народом. Дуже багато ми, як держава, віддали за територію України, яка поки що пербуває не під контролем української влади. Але ключовим тут є "поки". І кожен на своєму місці має робити все, щоб це "поки" ставало все коротшим", - заявив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 9 червня зареєстровано президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Президент визначив його як невідкладний.

Раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.

28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила остаточний варіант законопроєкту "Про всеукраїнський референдум".

Текст цього документа було оприлюднено на сайті парламенту 4 березня та розпочалося його громадське обговорення.

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук 14 травня повідомив, що робоча група з напрацювання законопроєкту "Про всеукраїнський референдум" направила документ на аналіз до Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія).

Раніше Стефанчук припустив, що ВР ухвалить у першому читанні законопроєкт про всеукраїнський референдум до завершення третьої сесії. Згідно з календарним планом, вона триватиме до 17 липня.