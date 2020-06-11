"Особливий статус Донбасу" навряд чи винесуть на референдум - Разумков
Таку думку висловив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу у Мукачеві, відповідаючи на запитання, чи може через механізм референдуму бути прийнятий "особливий статус Донбасу", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Зміни, які нестимуть із собою зміну територіальної цілісності держави, навряд чи будуть розглядатися і тим більше прийматися українським народом. Дуже багато ми, як держава, віддали за територію України, яка поки що пербуває не під контролем української влади. Але ключовим тут є "поки". І кожен на своєму місці має робити все, щоб це "поки" ставало все коротшим", - заявив Разумков.
Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 9 червня зареєстровано президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Президент визначив його як невідкладний.
Раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.
28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила остаточний варіант законопроєкту "Про всеукраїнський референдум".
Текст цього документа було оприлюднено на сайті парламенту 4 березня та розпочалося його громадське обговорення.
Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук 14 травня повідомив, що робоча група з напрацювання законопроєкту "Про всеукраїнський референдум" направила документ на аналіз до Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія).
Раніше Стефанчук припустив, що ВР ухвалить у першому читанні законопроєкт про всеукраїнський референдум до завершення третьої сесії. Згідно з календарним планом, вона триватиме до 17 липня.