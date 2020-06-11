"Голос" не підтримує законопроєкт про референдум

Депутатська фракція партії "Голос" вважає законопроєкт про всеукраїнський референдум небезпечним і не підтримуватиме його.

Про це заявила голова партії Кіра Рудик під час брифінгу 11 червня.

"Ми вважаємо дуже небезпечним такий законопроєкт і не вважаємо, що його потрібно підтримувати", - сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, лідер партії “Голос” Святослав Вакарчук вважає законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" небезпечним, оскільки він, на думку політика, створює можливості для маніпуляцій громадською думкою.

У Верховній Раді 9 червня зареєстровано президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Президент визначив законопроєкт до розгляду як невідкладний.

Раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.

28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила остаточний варіант законопроєкту "Про всеукраїнський референдум".

Текст цього документа було оприлюднено на сайті парламенту 4 березня та розпочалося його громадське обговорення.