Вакарчук вважає законопроєкт про референдум "небезпечною грою з вогнем"

Лідер партії “Голос” Святослав Вакарчук вважає законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" небезпечним, оскільки він, на думку політика, створює можливості для маніпуляцій громадською думкою.

Про це Вакарчук написав у Facebook.

"Закон про референдум в Україні - небезпечна гра з вогнем. Референдуми "онлайн" - гра з бензином із закритими очима. Якщо хтось думає, що зможе референдумом протиснути якісь "корисні" рішення, то він глибоко помиляється. В країні, де досі нема повністю вільних медіа, де йде війна і де нема усталеного досвіду народовладдя, всі ці ініціативи приречені на одну долю: вони працюватимуть для маніпуляцій громадською думкою", - підкреслив політик.

Вакарчук вважає, що в сучасних умовах цим скористаються не громадяни, а ті, в кого в руках зосереджені гроші та медіа, - олігархи або російські агенти.

"Для чого Президент дає їм в руки таку небезпечну зброю? І зараз вже не важливо - свідоме це рішення чи воно ухвалене через нерозуміння. Наслідки можуть бути катастрофічними для держави", - написав Вакарчук.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 9 червня зареєстровано президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Президент визначив законопроєкт до розгляду як невідкладний.

Раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.

28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила остаточний варіант законопроєкту "Про всеукраїнський референдум".

Текст цього документа було оприлюднено на сайті парламенту 4 березня та розпочалося його громадське обговорення.

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук 14 травня повідомив, що робоча група з напрацювання законопроєкту "Про всеукраїнський референдум" направила документ на аналіз до Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія).

Раніше Стефанчук припустив, що Рада ухвалить у першому читанні законопроєкт про Всеукраїнський референдум до завершення третьої сесії. Згідно з календарним планом, вона триватиме до 17 липня.