"Слуги народу" прогнозують, що Рада ухвалить закон про референдум протягом місяця

Верховна Рада зможе ухвалити законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" протягом календарного місяця.

Про це сказав член робочої групи з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя Олександр Качура (фракція "Слуга народу") 10 червня в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я впевнений, що проблем з ухваленням законопроєкту про референдум не буде, у комітеті (з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, - ред.) у нас є розуміння та підтримка. Члени робочої групи витратили багато часу разом із представниками експертного середовища, міжнародних організацій і вітчизняними науковцями для того, щоб напрацювати майже ідеальний законопроєкт, були долучені абсолютно всі фракції парламенту. Тому я впевнений, що підтримка в залі буде. Оскільки цей законопроєкт не визначений Президентом як невідкладний, то ми його приймемо найближчий часом. За моїми прогнозами, це буде протягом календарного місяця", - зазначив Качура.

За його словами, однією з новел законопроєкту є можливість громадян на референдумі скасовувати ухвалені Верховною Радою закони.

"Якщо за народною волею буде проведено референдум, то це буде остаточне рішення щодо того чи іншого законодавчого акту", - сказав депутат.

Він підкреслив, що ухвалення закону про референдум дасть можливість здійснювати волевиявлення "не раз на п'ять років, а хоч щомісяця приймати рішення з будь-яких питань".

"Питання, які виноситимуться на референдум, будуть формуватися ініціативною групою з 300 осіб. Зареєструвати її в ЦВК, потім зібрати 3 млн підписів не менше ніж у двох третинах областей і щонайменше по 100 тис. у кожній області. Це означатиме, що... рішення підтримав увесь український народ. Обмеження щодо питань, які не можна виносити на референдум, чітко визначені у Конституції, - це питання податків, амністії", - уточнив Качура.

Він нагадав, що законопроєкт про всеукраїнський референдум є першим із близько 10 проєктів законів, що стосуються народовладдя. Їх Рада зможе ухвалити до кінця 2020 року.

“Уже є напрацювання з цього приводу. І, впевнений, що коли ми приймемо перший законопроєкт про всеукраїнський референдум, то перейдемо до питання інших законопроєктів, і до кінця цього року приймемо всі інші законопроєкти, які стосуються питань народовладдя”, ­- додав парламентарій.

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Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 9 червня зареєстровано президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Президент визначив законопроєкт до розгляду як невідкладний.

Раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.

28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила остаточний варіант законопроєкту "Про всеукраїнський референдум".

Текст цього документа було оприлюднено на сайті парламенту 4 березня та розпочалося його громадське обговорення.

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук 14 травня повідомив, що робоча група з напрацювання законопроєкту "Про всеукраїнський референдум" направила документ на аналіз до Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія).

Раніше Стефанчук припустив, що Рада ухвалить у першому читанні законопроєкт про всеукраїнський референдум до завершення третьої сесії. Згідно з календарним планом, вона триватиме до 17 липня.