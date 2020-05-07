У світі потроївся інтернет-трафік через пандемію

Під час пандемії COVID-19, що спричинила введення карантинів у багатьох країнах планети, Інтернет-трафік у світі зріс утричі.

Про це повідомляє ООН.

«Пандемія COVID-19 кардинально змінила наше життя: те, як ми працюємо, спілкуємося один з одним, вчимося або купуємо предмети першої необхідності. Ці зміни торкнулися всього світу, і одночасно став ще більш очевидним так званий «цифровий розрив». Адже досі 3,6 мільярда людей у світі не мають доступу до інтернету. Загалом Інтернет-трафік у світі потроївся», - йдеться в повідомленні.

Профільні експерти зазначають, що у Міжнародному союзі електрозв'язку високо оцінили роль працівників сектора інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) і вважають їх «героями».

«Ми також повинні визнати, що у нинішніх умовах послугами та мережами ІКТ не так легко керувати. Адже ніхто не міг і уявити собі ситуації, коли трафік в інтернеті може майже потроїтися», - зазначають експерти.

Слід зауважити, що якщо раніше широкосмуговий зв'язок найчастіше використовувався у міських офісах, тепер він все більше затребуваний у передмістях і сільських районах, жителі яких зараз навчаються або працюють, не виходячи з дому.

Як повідомлялося, станом на ранок 7 травня у світі загалом виявлено 3,8 мільйона випадків COVID-19, включаючи 265 тисяч летальних, одужали 1,303 мільйона людей.