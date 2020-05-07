Зеленський хоче, аби по всій Україні був інтернет: Життя перейшло в онлайн
Про це він заявив під час зустрічі з представниками найбільших операторів зв’язку, повідомляє пресслужба глави держави.
«Життя змінилося, воно більше перейшло в онлайн: ми багато чого – і ліки, і продукти харчування – замовляємо по інтернету. Тому я хотів би, щоб ми пришвидшили темпи якісного покриття нашої країни. Я розумію, що технологічно, напевно, це складно зробити, але ви бачите, що такі інфекції й такі виклики - вони не чекають наших з вами планів. Країну треба з’єднати не лише дорожньою інфраструктурою, а й віртуальною», – сказав Президент.
Під час зустрічі також йшлося про забезпечення зв’язком маленьких містечок, його встановлення у пасажирських потягах «Укрзалізниці» та на дорогах, які будують у межах програми «Велике будівництво».
«Зараз в Україні 5 тисяч 800 маленьких містечок, де немає зв’язку. Я сам бачу це, коли їжджу в ці містечка. І не секрет, що на деяких дорогах люди по пів години не мають жодного зв’язку взагалі. Треба змінювати це, і змінювати швидше», - наголосив Зеленський.
Він нагадав, що в липні 2019 року підписав указ № 497 «Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного інтернету», для реалізації якого восени мобільні оператори підписали в Маріуполі меморандум з урядом щодо забезпечення максимального покриття території України мережами рухомого (мобільного) зв'язку четвертого та п'ятого поколінь, надання широкосмугового доступу до мобільного інтернету.
Глава держави наголосив, що хотів би швидше побачити виконання цього указу в повному обсязі.
«Дуже тішить статистика за квітень – вперше мобільний широкосмуговий доступ до Інтернету з’явився у 870 населених пунктах, у яких проживає 390 тисяч осіб, а додатковий оператор з’явився ще в 550 пунктах. Це можливо. Давайте рухатися швидкими темпами й надалі», - підкреслив Зеленський.
На зустрічі також обговорили необхідні законодавчі ініціативи для пришвидшення покриття мобільним зв’язком, потребу співпраці з місцевою владою та можливість розробки державно-приватних проектів у цьому напрямі.
Фото: пресслужба Президента