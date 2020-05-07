Зеленський хоче, аби по всій Україні був інтернет: Життя перейшло в онлайн

Президент Володимир Зеленський наполягає на прискоренні забезпечення якісним покриттям мобільним зв'язком та інтернетом усіх точок України.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками найбільших операторів зв’язку, повідомляє пресслужба глави держави.

«Життя змінилося, воно більше перейшло в онлайн: ми багато чого – і ліки, і продукти харчування – замовляємо по інтернету. Тому я хотів би, щоб ми пришвидшили темпи якісного покриття нашої країни. Я розумію, що технологічно, напевно, це складно зробити, але ви бачите, що такі інфекції й такі виклики - вони не чекають наших з вами планів. Країну треба з’єднати не лише дорожньою інфраструктурою, а й віртуальною», – сказав Президент.

Під час зустрічі також йшлося про забезпечення зв’язком маленьких містечок, його встановлення у пасажирських потягах «Укрзалізниці» та на дорогах, які будують у межах програми «Велике будівництво».

«Зараз в Україні 5 тисяч 800 маленьких містечок, де немає зв’язку. Я сам бачу це, коли їжджу в ці містечка. І не секрет, що на деяких дорогах люди по пів години не мають жодного зв’язку взагалі. Треба змінювати це, і змінювати швидше», - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що в липні 2019 року підписав указ № 497 «Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного інтернету», для реалізації якого восени мобільні оператори підписали в Маріуполі меморандум з урядом щодо забезпечення максимального покриття території України мережами рухомого (мобільного) зв'язку четвертого та п'ятого поколінь, надання широкосмугового доступу до мобільного інтернету.

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Глава держави наголосив, що хотів би швидше побачити виконання цього указу в повному обсязі.

«Дуже тішить статистика за квітень – вперше мобільний широкосмуговий доступ до Інтернету з’явився у 870 населених пунктах, у яких проживає 390 тисяч осіб, а додатковий оператор з’явився ще в 550 пунктах. Це можливо. Давайте рухатися швидкими темпами й надалі», - підкреслив Зеленський.

На зустрічі також обговорили необхідні законодавчі ініціативи для пришвидшення покриття мобільним зв’язком, потребу співпраці з місцевою владою та можливість розробки державно-приватних проектів у цьому напрямі.

Фото: пресслужба Президента