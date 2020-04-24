РНБО підготував проєкт рішення про санкції проти “Вконтакте”, "Яндекса" та Mail.ru

Апарат Ради національної безпеки і оборони підготував проєкт рішення щодо санкцій стосовно російських соціальних мереж та інтернет-сервісів.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Як наголошують у Радбезі, питання обмежувальних заходів (санкцій) стосовно російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, зокрема «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» та інших, перебуває на контролі Президента Володимира Зеленського та у повному обсязі опрацьовано Апаратом Ради нацбезпеки і оборони.

"З метою застосування обмежувальних заходів (санкцій) і підготовки засідання Ради національної безпеки і оборони України Секретар РНБО України Олексій Данілов направив відповідні листи до Кабінету міністрів України, Національного банку України та Служби безпеки України з проханням надати пропозиції з цього питання. На підставі наданих суб’єктами подання пропозицій Апаратом РНБО України підготовлено проєкт рішення Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєктом рішення РНБО передбачається застосування санкцій щодо більш ніж чотирьохсот юридичних та фізичних осіб, зокрема російських соціальних мереж та інтернет-сервісів, серед них «Mail.ru», «ВКонтакте» та «Одноклассники» та інших.

Це питання буде винесено на засідання РНБО, яке відбудеться найближчим часом, підкреслили у Радбезі.

Як повідомлялось, 10 квітня СБУ внесла пропозиції РНБО щодо продовження заборони російських соцмереж ще на 3 роки.

За словами голови СБУ Івана Баканова, він ініціював подальшу заборону не лише мереж "Вконтакте" та "Одноклассники", а й сервісів "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" і "Парус".

У травні 2017 року тодішній Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції на три роки щодо російської інтернет-компанії "Яндекс", а також Mail.Ru Group, соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники".

Указ був мотивований тим, що, за даними СБУ, російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних операціях ці інтернет-ресурси.