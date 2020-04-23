"ВКонтакте" Яндекс, Mail.Ru і не тільки: Баканов пропонує РНБО продовжити санкції

Голова СБУ Іван Баканов вніс до РРБО пропозиції щодо продовження санкцій проти російських вебресурсів та програмних продуктів, ініціювавши подальшу заборону не лише мереж "Вконтакте" та "Одноклассники", але й сервісів "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" і "Парус".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Сьогодні ми не просто захищаємо українських громадян від фейків та інформаційних вкидів з російських соцмереж, але й дбаємо про кібербезпеку для представників бізнесу, державних та освітніх установ тощо. Адже будь-який російський поштовий сервіс чи антивірус можуть використовувати на шкоду Україні. Тому треба мінімізувати ризики. Блокуючи такі ресурси і програми, ми піклуємось про безпеку країни загалом", - заявив Баканов.

Також він запропонував створити та забезпечити функціонування в Україні Єдиного реєстру програмного забезпечення, дозволеного для використання у державних інформаційно-телекомунікаційних системах. На думку кіберфахівців СБУ, це дасть можливість обмежити закупівлю та використання забороненого програмного забезпечення та створить сприятливі умови для розвитку вітчизняної ІТ-сфери.

Як повідомлялось, 10 квітня СБУ внесла пропозиції РНБО щодо продовження заборони російських соцмереж ще на 3 роки.

Від початку карантину Служба безпеки викрила вже 207 інтернет-агітаторів, котрі поширювали різноманітні фейки про коронавірус. Встановлено, що 10 із виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони.