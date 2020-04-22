СБУ викрила інтернет-промоутера, який "заробляв" на фейках про COVID-19

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили та припинили діяльність столичного інтернет-промоутера, який для штучного привернення уваги до власних ресурсів в інтернеті поширював фейковий контент про COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба СБ України.

«Співробітники спецслужби встановили, що популяризувати сайти та сторінки в інтернет мешканцю Києва запропонували російські рекламники, у яких він дистанційно навчався на платних онлайн-курсах фахівців SMM. Чоловік завів власний телеграм-канал та організовував тематичні групи у популярних месенджерах», - йдеться у повідомленні.

Затриманий розповів, що здебільшого поширював інтернет-контент, який йому надавали російські «вчителі». Вся інформація була спрямована на створення штучної паніки, або містила заклики до порушення карантину.

Зазначається, що виконуючи рекомендації своїх російських наставників чоловік через власні інтернет-ресурси, орієнтовані на аудиторію столичного регіону, транслював фейки про перебіг пандемії в Україні, у тому числі з посиланням на неперевірені та російські джерела. Зафіксовано, що виконання ним цих вказівок створювало передумови до спричинення паніки, дискредитації дій влади та дестабілізації суспільно-політичної обстановки.

Фахівці Служби з питань протидії інформаційним загрозам наголошують, що російські спецслужби через власну агентуру можуть використовувати громадян України «в темну», зокрема, шляхом маніпулювання та залучення несвідомих Інтернет-користувачів до поширення фейкового контенту та провокативних меседжів. У деяких випадках це несвідоме «співробітництво» закінчується «вербувальним підходом» та державною зрадою.

Наразі викритий громадянин повністю визнав свою провину, надав доступ до своїх акаунтів та спільнот, активно співпрацює з правоохоронцями.

Матеріали документування правопорушення направлені до органів Національної поліції України за компетенцією для прийняття відповідного процесуального рішення.

СБУ нагадала про відповідальність за свідому дестабілізацію ситуації, у тому числі, через Інтернет, та вкотре закликаємо Інтернет-користувачів бути пильними та приділяти особливу увагу безпеці в Інтернеті, довіряти лише інформації з офіційних джерел.