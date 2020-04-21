Карантин зробив людей невразливими до маніпуляцій - соціальний психолог

Людьми в умовах карантину маніпулювати стало складніше через їх невразливість до тонких впливів внаслідок страху зараження і обмеження соціальної поведінки.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив соціальний психолог Олег Покальчук.

«Звісно ж, маніпулювати людьми стало важче. Маніпуляція передбачає якісь складніші дії, а перелякана людина просто стає тупою. У цьому сенсі вона для тонких маніпуляцій - невразлива. Оскільки на соціальність виникає інстинктивна заборона, пов'язана з виживанням, то всі фейк-стратегії обнулились, бо вони мали на меті схиляння до певної стадної поведінки. Тепер це стало неможливим, і в цьому плані карантин - це добре», - сказав Покальчук.

Він зауважив, що люди зараз - це «сукупність переляканих індивідуумів», частина з яких буде змушена ставати особистостями ось у такий болісний спосіб.

«Тому я вважаю цей масовий переполох засадничо корисним», - зазначив соціальний психолог.

Стосовно здатності людей в умовах вимушеної самоізоляції критичніше оцінювати інформацію, Покальчук зазначив, що критично, тобто раціонально, сприймати інформацію здатна лише невелика кількість людей.

«Позаяк українська культура в значній мірі побудована на риданнях, звинуваченнях і пробаченнях, критичне мислення нам не загрожує», - вважає він.