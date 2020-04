Олег Покальчук, соціальний психолог

- У ЗМІ повідомлялося про багатотисячні протести в Мічигані проти посилення місцевою владою карантинних заходів. Чи можливі в Україні «карантинні бунти»? Яких взагалі суспільних реакцій на карантинні обмеження можна очікувати?

- Де ми, а де той Мічиган! У нас іконою народного опору досі залишається Врадіївка.

Я взагалі не передбачаю якихось громадських реакцій «знизу», оскільки суспільство як таке в класичному сенсі слова зараз не існує, тим більше "громадянське".

Але ситуацію намагатимуться "качати" як із Росії, так і наші місцеві негідники. Слід також побоюватися провінційних "корисних ідіотів" – місцеві чиновники можуть намагатися так прогнути людей, що у них хребти затріщать.

Я взагалі вважаю "корисних ідіотів" найбільшою загрозою національній безпеці.

- Рефреном багатьох аналітично-прогностичних статей наразі є фраза, що після коронавірусу «світ більше не буде таким, як раніше». На вашу думку, що в ньому може змінитися?

Міжособистісна комунікація стане короткою, менш сентиментальною і більш прагматичною

- Я виходжу зі свіжої 100-сторінкової доповіді Міністерства охорони здоров'я США, в якій говориться, що нинішня ситуація триватиме щонайменше півтора роки, і розвиватиметься хвилями.

Унітаризм і холізм (філософія цілісності – авт.) зазнають ідейної поразки – у цьому плані ми вже нині бачимо практичну марність будь-яких наддержавних утворень, починаючи з ООН.

Зміняться соціальні ритуали і маркери "свій-чужий", посилиться інстинктивна взаємна недовіра, міжособистісна комунікація стане короткою, менш сентиментальною і більш прагматичною.

Виросте роль національних держав, онлайн-освіти, туризм змаліє до експедицій для сміливців.

Великі міста перестануть бути привабливим місцем для життя. Баристи та коучі особистісного росту повернуться до своїх сіл.

- Письменник Андрій Любка нещодавно висловив думку, що деякі набуті під час карантину звички слід було б зберегти й після його завершення, зокрема, й надалі частіше мити руки, дотримувати соціальної дистанції, не їздити в переповненому транспорті, щодня телефонувати рідним. Що ви доповнили б до цього переліку?

- Люди в масі своїй не будуть виконувати навіть ці вимоги – за першої-ліпшої нагоди вони їх ігноруватимуть. Саме так і працює природний відбір.

Але якщо говорити про перелік звичок, я б доповнив його народною приказкою "Знайся кінь з конем, а віл з волом".

Я думаю, що після карантину відновиться поняття "люди нашого кола", соціальне розшарування набуде своїх природніх рис і оформить межі. Багатьом це не сподобається, але вірус нічого не знає про демократію і свободу, рівність, братерство.

"Правий поворот" багатьох країн світу стане ще стрімкішим. Якщо Україна захоче залишитися в цьому неоконсервативному світі таким собі ліберальним офшором, їй гаплик.

ПОПУЛІСТИ МУТУЮТЬ НАВІТЬ ШВИДШЕ, НІЖ ВІРУС

- Приборкання пандемії коронавірусу вимагає конкретних дій. Чи зможе це похитнути позиції популістів у світі й в Україні?

- Популісти як таргани, вони й не таке здатні пережити! Вони мутують навіть швидше, ніж вірус. Інша справа, що вони хоч і красномовні, але дурні. Це означає, що вони повторюють тексти і прийоми багаторічної давності. Вчитися вони не здатні. Але їх зметуть.

Є цікава версія, що рознощиками чуми в Середньовіччі були не нинішні гладкошерсті сірі щури, а інший їхній підвид – волохатіший, що було зручніше для бліх.

Ці середньовічні щури були доброзичливі, тогочасні люди ставилися до них приблизно так само, як ми зараз до їжачків або вуличних котів – підгодовували, брали на руки. Це викладено в книзі "Epidemics and Society. From the Black Death to Present" Френка Сноудена. Але вони виявилися заразними, харчовий ланцюжок розірвався, популяції людей і щурів ослабли, прийшли сірі пацюки і зжерли тих пухнастих. От епідемія і скінчилася.

Я думаю що старих пухнастих популістів з їхніми тупими фейками і вкидами просто зжеруть нові, більш хижі й нахабні.

- Яким є загалом вплив коронавірусу на політичне життя? Чи ускладнить пандемія і без того непросте питання об’єднання українського суспільства?

Великий бізнес, у якого стане менше грошей, перестане витрачати їх на розваги у вигляді власних ЗМІ та різних політичних гуртків

- На політичне життя все це ніяк не вплине, тому що політичного життя у нас як такого немає. Всі ці опереткові партії не беруться до уваги.

Є великий бізнес, у якого стане менше грошей, і він перестане витрачати їх на розваги у вигляді власних ЗМІ та різних політичних гуртків. На цьому вся показуха остаточно закінчиться. Буде щось жорсткіше. Нам навряд чи це сподобається. Але нас на той час уже не питатимуть!