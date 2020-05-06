Президент підписав закон щодо формування інфраструктури геопросторових даних

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», який встановлює правові основи для створення, функціонування та розвитку геокадастру.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Впровадження земельного ринку вимагає прозорості. В Україні один з найсучасніших геокадастрів. І так і має бути в країни, яка називає себе житницею Європи. Прозорість і відкритість – це шлях до подолання корупції та захисту селян і фермерів від рейдерства та махінацій», – сказав Зеленський.

Закон, що його підписав Глава держави, відкриває для українців доступ у мережі Інтернет до геопросторових даних та метаданих, які створюються в публічному секторі та підприємствами-монополістами.

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Цей закон також вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою запровадження відповідальності за порушення законодавства про національну інфраструктуру геопросторових даних.

Як повідомлялося, Закон «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»» № 554-ІХ парламент ухвалив 13 квітня 2020 року.