Президент підписав закон щодо формування інфраструктури геопросторових даних
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
«Впровадження земельного ринку вимагає прозорості. В Україні один з найсучасніших геокадастрів. І так і має бути в країни, яка називає себе житницею Європи. Прозорість і відкритість – це шлях до подолання корупції та захисту селян і фермерів від рейдерства та махінацій», – сказав Зеленський.
Закон, що його підписав Глава держави, відкриває для українців доступ у мережі Інтернет до геопросторових даних та метаданих, які створюються в публічному секторі та підприємствами-монополістами.
Цей закон також вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою запровадження відповідальності за порушення законодавства про національну інфраструктуру геопросторових даних.
Як повідомлялося, Закон «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»» № 554-ІХ парламент ухвалив 13 квітня 2020 року.