Чотири країни ЄС приєдналися до європейського проєкту із квантової комунікації

Чотири країни ЄС вирішили приєднатися до спільної європейської ініціативи з дослідження можливостей квантової комунікації, яка сприятиме розвитку в країнах ЄС квантових технологій та їх застосуванню у зміцненні кібернетичної безпеки та конкурентоспроможності європейської промисловості.

Повідомлення про це оприлюднене на сайті Європейської Комісії.

"Чотири країни ЄС – Австрія, Болгарія, Данія і Румунія, - підписали у Брюсселі декларацію (2019 року) про співпрацю у галузі квантової комунікаційної інфраструктури. Ця подія, а також підписання цього документа Чеською Республікою минулого місяця, довели кількість країн-учасниць проєкту до 24", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ці країни будуть досліджувати можливості створення у Європі квантової комунікаційної інфраструктури (QCI) за сприяння Європейської комісії та Європейського космічного агентства.

"Цей проєкт є критично важливим для технологічного суверенітету ЄС; він підготує систему комунікаційної безпеки наступного покоління із квантовою системою шифрування. Така європейська співпраця дозволить Євросоюзу бути лідером у глобальній конкуренції у сфері квантових технологій", - зазначив з цього приводу Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Террі Бретон (Thierry Breton).

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Країни, що підписали «квантову» декларацію, розраховують досягти результатів у розбудові квантової інфраструктури протягом наступних 10 років. Головною метою такої роботи є створення новітньої платформи для розвитку квантового інтернету за підтримки квантових комп’ютерних технологій.