Чотири країни ЄС приєдналися до європейського проєкту із квантової комунікації
Повідомлення про це оприлюднене на сайті Європейської Комісії.
"Чотири країни ЄС – Австрія, Болгарія, Данія і Румунія, - підписали у Брюсселі декларацію (2019 року) про співпрацю у галузі квантової комунікаційної інфраструктури. Ця подія, а також підписання цього документа Чеською Республікою минулого місяця, довели кількість країн-учасниць проєкту до 24", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ці країни будуть досліджувати можливості створення у Європі квантової комунікаційної інфраструктури (QCI) за сприяння Європейської комісії та Європейського космічного агентства.
"Цей проєкт є критично важливим для технологічного суверенітету ЄС; він підготує систему комунікаційної безпеки наступного покоління із квантовою системою шифрування. Така європейська співпраця дозволить Євросоюзу бути лідером у глобальній конкуренції у сфері квантових технологій", - зазначив з цього приводу Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Террі Бретон (Thierry Breton).
Країни, що підписали «квантову» декларацію, розраховують досягти результатів у розбудові квантової інфраструктури протягом наступних 10 років. Головною метою такої роботи є створення новітньої платформи для розвитку квантового інтернету за підтримки квантових комп’ютерних технологій.