Нацбанк у лютому видав дві ліцензії на здійснення валютних операцій

Національний банк у лютому 2020 року видав дві ліцензії на здійснення валютних операцій.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"У лютому 2020 року Національний банк видав дві ліцензії на здійснення валютних операцій. Зокрема, ТОВ “ФК Леогеймінг Пей” отримало ліцензію на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та переказу коштів (ліцензія від 12.02.2020 № 31). Також, Національний банк видав другу ліцензію на здійснення валютних операцій лайф-страховику – ТДВ “СК “Аркс Лайф” (ліцензія від 25.02.2020 № 32). На підставі цієї ліцензії компанія зможе отримувати страхові платежі та здійснювати страхові виплати за договорами страхування життя в іноземній валюті", - йдеться в повідомленні.

Отже, на сьогоднішній день на валютному ринку діють 39 учасників, які мають ліцензію на здійснення валютних операцій. Упродовж лютого Національний банк узгодив умови та порядок діяльності 2 операторів послуг платіжної інфраструктури: ТОВ “Пей Плейс Україна” – надаватиме інформаційні та технологічні послуги щодо переказу коштів учасникам карткових платіжних систем, систем переказу коштів, а також платіжним організаціям платіжних систем; ТОВ “Айті Солюшенс” – надаватиме послуги клірингу, процесингу, а також виконуватиме операційні, інформаційні та інші технологічні функції щодо переказу коштів та використання електронних грошей учасникам платіжних систем, платіжним організаціям платіжних систем, розрахунковим банкам.

Загалом на сьогодні Національним банком України зареєстровано 32 оператора послуг платіжної інфраструктури.

Крім того, у лютому 2020 року внутрішньобанківська платіжна система InNovaPay.UA змінила назву на PowerPay, що відображено в Реєстрі платіжних систем, учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури. Внутрішньобанківська платіжна система PowerPay функціонує на базі АТ “Банк Січ”.