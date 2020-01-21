Торік електронна система НБУ на 28% збільшила обробку платежів

У 2019 році система електронних платежів (СЕП) Національного банку України здійснила операцій на 32 трлн грн, що на 28% більше, ніж у 2018 році.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"За 2019 рік через СЕП здійснено 384 млн початкових платежів на суму понад 32 трлн грн, що більше на 7,5% за кількістю та 28% за сумою, ніж у 2018 році (357 млн. початкових платежів на суму 25 трлн грн, відповідно)", - йдеться у повідомленні.

У середньому за день СЕП торік обробляла близько 1,5 млн початкових платежів на 130 млрд грн. Фахівці Нацбанку зазначають, що потенційно система здатна обробляти упродовж одного банківського дня близько 10 млн платежів.

Переважна більшість (93% від загальної кількості) початкових платежів у 2019 році надіслана до системи банками України та їх філіями. За кількістю найчастіше оброблялися невеликі платежі: до 1 тис. грн – 51% від загальної кількості платежів, 1-100 тис. грн – 45%, більше 100 тис. грн – 4%. При цьому, 93% від загальної суми платежів через СЕП припадало саме на операції більше 100 тис. грн, 6% — на платежі від 1 тис. грн до 100 тис. грн та 1% — на операції до 1 тис. грн.

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Як відомо, система електронних платежів Національного банку – державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через рахунки, відкриті в НБУ. Нацбанк є платіжною організацією та розрахунковим банком системи. Це єдина системно важлива платіжна система в Україні. Вона забезпечує здійснення 96% міжбанківських переказів коштів у національній валюті в межах України. Учасниками СЕП станом на 1 січня 2020 року були 75 банків, Державна казначейська служба та Національний банк України.