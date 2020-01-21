НБУ розкрив структуру міжнародних резервів України

Цінні папери із найвищим міжнародним рейтингом становлять 84% у загальному обсязі міжнародних резервів України.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook.

"Як виглядає структура міжнародних резервів України, які сягнули семирічного максимуму і станом на початок цього року становили 25,3 млрд дол. США? На сьогодні 84% від обсягу резервів розміщено в цінні папери з найвищим міжнародним рейтингом (передусім державні облігації США з рейтингом ААА), близько 11% зберігається у вигляді готівки, депозитів та коштів на кореспондентських рахунках в інших центральних банках, а також першокласних комерційних банках, а решта – це монетарне золото", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що така структура резервів цілком відповідає світовій практиці.

Здійснюючи управління резервами, Національний банк дотримується трьох ключових принципів: надійність, ліквідність, дохідність.

"Він (НБУ - ред.) нарощує міжнародні резерви за сприятливої ситуації на внутрішньому валютному ринку, а також аналізує тренди у світовій економіці та розміщує резерви у різні надійні інструменти (цінні папери з найвищим рейтингом, монетарне золото тощо)", - зазначається в повідомленні.

Завдяки нарощуванню Національним банком міжнародних резервів упродовж останніх років на сьогодні їх обсяг є достатнім як для здійснення поточних платежів за державним боргом в іноземній валюті, так і проведення валютних інтервенцій на міжбанківському валютному ринку для підтримки цінової стабільності.

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Як повідомляв Укрінформ, за підсумками 2019 року міжнародні резерви України зросли на 22% і станом на 1 січня 2020 року сягнули 25,3 млрд дол. США (в еквіваленті). Такий обсяг резервів сягнув семирічного максимуму – востаннє більший від вищезазначеного обсяг було зафіксовано ще у грудні 2012 року.