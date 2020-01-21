НБУ розкрив структуру міжнародних резервів України
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook.
"Як виглядає структура міжнародних резервів України, які сягнули семирічного максимуму і станом на початок цього року становили 25,3 млрд дол. США? На сьогодні 84% від обсягу резервів розміщено в цінні папери з найвищим міжнародним рейтингом (передусім державні облігації США з рейтингом ААА), близько 11% зберігається у вигляді готівки, депозитів та коштів на кореспондентських рахунках в інших центральних банках, а також першокласних комерційних банках, а решта – це монетарне золото", - йдеться в повідомленні.
У Нацбанку зазначають, що така структура резервів цілком відповідає світовій практиці.
Здійснюючи управління резервами, Національний банк дотримується трьох ключових принципів: надійність, ліквідність, дохідність.
"Він (НБУ - ред.) нарощує міжнародні резерви за сприятливої ситуації на внутрішньому валютному ринку, а також аналізує тренди у світовій економіці та розміщує резерви у різні надійні інструменти (цінні папери з найвищим рейтингом, монетарне золото тощо)", - зазначається в повідомленні.
Завдяки нарощуванню Національним банком міжнародних резервів упродовж останніх років на сьогодні їх обсяг є достатнім як для здійснення поточних платежів за державним боргом в іноземній валюті, так і проведення валютних інтервенцій на міжбанківському валютному ринку для підтримки цінової стабільності.
Як повідомляв Укрінформ, за підсумками 2019 року міжнародні резерви України зросли на 22% і станом на 1 січня 2020 року сягнули 25,3 млрд дол. США (в еквіваленті). Такий обсяг резервів сягнув семирічного максимуму – востаннє більший від вищезазначеного обсяг було зафіксовано ще у грудні 2012 року.